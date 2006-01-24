هواي تهران فردا برفي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آسمان سواحل درياي خزر نيمه ابري تا ابري با بارش برف و باران در برخي نقاط مه آلود ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، كردستان، همدان، كرمانشاه ، مركزي ، ايلام و لرستان نيمه ابري با بارش برف و باران در برخي نقاط با وزش باد خواهد بود .

آسمان استانهاي قزوين ، قم و سمنان نيمه ابري تا ابري بتدريج با بارش برف و باران، آسمان استانهاي خوزستان ، بوشهر ، فارس و كهگيلويه و بوير احمد نيمه ابري تا ابري با بارندگي در برخي نقاط با وزش باد و رعد و برق و همچنين آسمان استانهاي اصفهان و چهارمحال بختياري نيمه ابري تا ابري در برخي ساعات با بارش برف و باران پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي خراسان شمالي و رضوي كمي تا نيمه ابري از اواخر وقت با رشد ابر بتدريج با بارش برف و باران آسمان استانهاي يزد ، كرمان و خرسان جنوبي كمي تا نيمه ابري از اواخر وقت با رشد ابر و بارشهاي پراكنده آسمان استانهاي سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك، قشم ، كيش ، سيري و ابوموسي صاف تا قسمتي ابري گاهي نيمه ابري در شهرهاي ساحلي با مه رقيق با غبار محلي خواهد بود.