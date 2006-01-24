بيانيه شوراي امنيت درباره سوريه و لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، شوراي امنيت سازمان ملل دربيانيه اي همچنين ازاجرا نشدن كامل بندهاي قطعنامه 1559 شوراي امنيت به ويژه درمورد مربوط به انحلال وخلع سلاح شبه نظاميان لبناني وغير لبناني و بسط حاكميت لبنان بر سرتاسرخاك اين كشور، برگزارنشدن انتخابات آزاد و سالم رياست جمهوري لبنان براساس اصول قانون اساسي اين كشور بدون دخالت و تاثير خارجي ها ابراز تاسف كرد.

شوراي امنيت سازمان ملل دربيانيه اي كه" آگوستين ماهيگا" (Augustine Mahiga) نماينده تانزانيا درسازمان ملل قرائت كرد از خروج نيروهاي سوري از لبنان به موجب قطعنامه 1559 در سال 2004 وبرگزاري انتخابات پارلماني آزاد و معتبر در ژوئن گذشته دراين كشوراستقبال كرد.

ازژانويه گذشته نماينده تانزانيا در سازمان ملل رياست شوراي امنيت را برعهده دارد .

اين بيانيه همچنين تلاش هاي دولت لبنان به ويژه اززمان آغاز گفتگو در اكتبر سال 2005 ميلادي با رهبر شبه نظاميان لبنان وغير لبناني و اتخاذ تصميمات براي بازگرداندن حاكميت كامل لبنان برسرتاسر خاك اين كشوروعزم جدي براي برقراري روابط ديپلماتيك كامل بيروت - دمشق و ترسيم خطوط مرزي بين دو كشورستود.

در بيانيه سازمان ملل از دولت لبنان خواست شده به تلاش هاي خود جهت تحقق پيشرفت در تمام مسائل براساس قطعنامه 1559 و ايجاد گفتگو ملي گسترده ادامه دهد، همچنين از تمام طرفهاي ذيربط به ويژه دولت سوريه خواست نهايت همكاري خود را انجام دهد.

شوراي امنيت سازمان ملل دربخشي ديگر از بيانيه خود از گزارش درمورد انتقال سلاح به افراد داخل خاك لبنان ابرازنگراني عميق كرد و از دولت لبنان خواست تدابيري را براي جلوگيري از چنين تحركاتي اتخاذ كند وعلاوه بر آن دولت سوريه را به اتخاذ تدابير مشابه دعوت كرد .

شوراهمچنين حملات تروريستي مستمردرلبنان عليه شخصيت هاي لبناني كه آخرين آنها "جبران تويني" نماينده پارلمان و سردبير روزنامه" النهار" را محكوم كرد .

دراين بيانيه آمده است: شوراي امنيت عمليات تروريستي مستمردرلبنان كه منجربه كشته و زخمي شدن شماري از شهروندان لبناني از جمله چند تن ازشخصيت هاي برجسته لبناني شد به عنوان بخشي از استراتژي عمدي براي برهم زدن امنيت و ثبات در اين كشور و نيز ايجاد فضاي رعب و وحشت در ميان مردم لبنان و دولت و خبرنگاران محكوم كرد .

دراين بيانيه هشدارداده شده است كه عاملان چنين جنايت هايي به خاطرعملكردشان مورد مواخذه وبازخواست خواهند گرفت و به آنها اجازه داده نخواهد شد كه امنيت و ثبات و دمكراسي و وحدت ملي در لبنان برهم بريزد.

برخلاف قطعنامه هاي سابق شوراي امنيت بيانيه رياست شوراي امنيت الزام آورنيست، اما اين درخواست 15عضو شوراي امنيت است.

بلافاصله پس ازصدور اين بيانيه"جان بولتون" نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد از اين اقدام سازمان ملل عميقا ابراز خرسندي كرد.