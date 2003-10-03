ايران با آمريكا ، انگليس ، پرتغال ، اوكراين و آرژانتين هم گروه شد

به گزارش خبرنگار "مهر" ، در اين دوره از رقابتها 13 تيم برتر جهان در دو گروه 6 و 7 تيمي با هم مصاف خواهند داد كه تيم ايران در گروه اول با تيمهاي آمريكا ، انگليس ، پرتغال ، اوكراين و آرژانتين هم گروه است و در گروه دوم نيز تيمهاي روسيه ، برزيل ، استراليا ، هلند ، كره جنوبي ، اسپانيا و ايرلند حضور خواهند داشت .

طبق برنامه اعلام شده تيم كشورمان روز شنبه 19 مهرماه با تيم پرتغال روبرو خواهد شد و پس از نيز در روزهاي دوشنبه 21 با آرژانتين ، پنج شنبه 24 با اوكراين ، جمعه 25 با انگليس و يكشنبه 27 مهرماه با تيم ملي آمريكا مسابقه خواهد داد .

گفتني است كه در سومين دوره اين رقابتها كه در سال 2001 و به ميزباني بيرمنگام انگليس برگزار شد ، تيمهاي اوكراين ، روسيه ، برزيل و ايران عنوانهاي اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند .