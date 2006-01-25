جاسن بوكو (Jasen Boko)، نويسنده گروه تئاترعروسكي "بادبزن جواني" كه به نمايندگي از كشور كروواسي در جشنواره تئاتر فجر امسال حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" درباره كار گروه خود گفت: "گروه ما سعي دارد با بهره‌گيري از قصه‌ها و افسانه‌هاي ملل مختلف و نشان دادن و ضبط اين گنجينه‌ها، كودكان و نوجوانان كروواسي و ساير كشورهاي دنيا را به هم نزديك و آنها را با هم آشنا كند."

اين نويسنده و هنرمند كرووات افزود: "سال گذشته از افسانه‌ها و قصه‌هاي عاميانه آفريقا استفاده كرديم و امسال به افسانه‌هاي ژاپني نگاهي انداختيم. تصميم داريم در صورت پيدا كردن نسخه انگليسي قصه‌ها و افسانه‌هاي ايراني، سال بعد يك قصه ايراني كار كنيم."

وي ادامه داد: "مسائل مطرح شده در تمام افسانه‌هاي دنيا متعلق به همه مردم در هر جاي دنياست و نمي‌توان تفكيكي براي آن قائل شد. شادي و غم مسائلي هستند كه همه مردم دنيا آن را مي‌فهمند و تنها مختص يك سرزمين نيست. ما در انتخاب آثارمان به مسائل كلي نگاه مي‌كنيم و آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم."

بوكو در مورد انتخاب افسانه‌هاي ژاپني گفت: "مهمترين مساله‌اي كه باعث شد من به سمت افسانه‌هاي ژاپني بروم، آسيايي بودن آن و نزديك بودن به عروسك بود. اين افسانه‌ها خيلي قابليت تبديل شدن به نمايش عروسكي دارند. چون اصولا ژاپني‌ها به نمايش عروسكي خيلي بها مي‌دهند و آن را از هنرهاي بومي سنتي كشورشان مي‌دانند."

وي گفت: "ايران يك تمدن بسيار كهن است و خيلي طبيعي است كه داستان‌ها و افسانه‌هاي زيادي داشته باشد. داستان‌هاي زيادي را مي‌توان در ادبيات ايران پيدا كرد كه قابليت عروسكي شدن دارند."

بوكو در پايان از وضعيت معاش نويسندگان در كشور كروواسي صحبت كرد و گفت: "وضعيت ما متوسط است و غير از هنرپيشگاني كه در اپرا كار مي‌كنند و معروف هستند، همه اهالي تئاتر تقريبا وضعيت متوسط و معمولي دارند. شما با نويسندگي در كروواسي نمي‌توانيد اميدوار باشيد كه وضع مالي خوبي به دست آوريد."