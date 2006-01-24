مشكلات هيات وزنه برداري استان تهران بررسي شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين نشست كه با حضورحسن ميرزا آقابيگ معاونت ورزشي اداره كل تربيت بدني استان تهران، خمسه مسئول دفتر امور مشترك هياتها، محسن كله گيري و شاهين نصيري نيا به ترتيب رئيس و نايب رئيس هيات وزنه برداري استان تهران، علي مرادي رئيس فدراسيون وزنه برداري و عبدالله فلاحتي نژاد دبيرفدراسيون صبح امروز درمحل اين فدراسيون برگزار شد ، مسائلي در رابطه با مشكلات و آموزش مربيان هيات وزنه برداري استان تهران و شهرستانهاي تابعه مطرح و مقررشد اين رشته ورزشي دركليه مناطق استان تهران مورد حمايت قرار گيرد و امكانات مناسبي براي هيات تهران فراهم شود .

معالجه 3 وزنه بردار عراقي در ايران

با هماهنگي فدراسيون وزنه برداري سه وزنه بردارعراقي در ايران توسط دكترعلي اصغر شهابي مورد معالجه قرار گرفتند.