  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۳۳

در نشست مشترك مسئولان تربيت بدني استان تهران و فدراسيون وزنه برداري

مشكلات هيات وزنه برداري استان تهران بررسي شد

مشكلات هيات وزنه برداري استان تهران بررسي شد

نشست مشترك مسئولان فدراسيون وزنه برداري، اداره كل تربيت بدني استان تهران و مسئولان هيات وزنه برداري استان تهران در خصوص بررسي مشكلات اين هيات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين نشست كه با حضورحسن ميرزا آقابيگ معاونت ورزشي اداره كل تربيت بدني استان تهران، خمسه مسئول دفتر امور مشترك هياتها، محسن كله گيري و شاهين نصيري نيا به ترتيب رئيس و نايب رئيس هيات وزنه برداري استان تهران، علي مرادي رئيس فدراسيون وزنه برداري و عبدالله فلاحتي نژاد دبيرفدراسيون صبح امروز درمحل اين فدراسيون برگزار شد ، مسائلي در رابطه با مشكلات و آموزش مربيان هيات وزنه برداري استان تهران و شهرستانهاي تابعه مطرح و مقررشد اين رشته ورزشي دركليه مناطق استان تهران مورد حمايت قرار گيرد و امكانات مناسبي براي هيات تهران فراهم شود .

معالجه 3  وزنه بردار عراقي در ايران
با هماهنگي فدراسيون وزنه برداري سه وزنه بردارعراقي در ايران توسط دكترعلي اصغر شهابي مورد معالجه قرار گرفتند.

کد مطلب 281820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها