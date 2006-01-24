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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۵۷

سيد علي رياض خبر داد:

از سوي رئيس جمهور اعضاي شوراي عالي هلال احمر معرفي شدند

از سوي رئيس جمهور اعضاي شوراي عالي هلال احمر معرفي شدند

سيد علي رياض عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس از معرفي اعضاي شوراي عالي هلال احمر از سوي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رياض در پايان جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي به خبرنگاران گفت: رئيس جمهور دكتر باقر لنكراني، الهام، علي اكبري و مسعود خاتمي را به عنوان اعضاي شوراي عالي هلال احمر معرفي كرد و قرار است اين افراد به زودي تشكيل جلسه دهند.

وي افزود: اعضاي شوراي عالي هلال احمر به زودي رئيس هلال احمر را به رئيس جمهور معرفي مي كنند و بر اساس صحبت هايي كه تاكنون شده است مسعود خاتمي با عنوان فرد منتخب آنها معرفي گرديده است.

نماينده تهران در خاتمه با تشكر از رئيس جمهور به خاطر اين انتخاب گفت: اميدوارم با اين تركيب جديد به زودي شاهد تغيير و تحول در فعاليت هاي هلال احمر باشيم.

کد مطلب 281826

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