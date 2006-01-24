نشانه هايي از ربوده شدن دو مهندس آلماني در عراق وجود دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،" فرانك والتر اشتاين ماير" دراظهاراتي كوتاه به خبرنگاران حاضردر برلين گفت : ما نشانه هاي داريم كه ربوده شدن دو مهندس آلماني را در عراق تاييد مي كند .

وي افزود : درصورت درست بودن به گروگان گرفته شدن دو مهندس آلماني درعراق ما براي بازگرداندن سالم آنها به آلمان تمام تلاش خود را بكار خواهيم بست.

پليس عراق امروز خبر داد : صبح امروز دو مهندس آلماني كه براي يك شركت مواد تميزكننده كار مي كردند در منطقه بيجي - واقع در 200 كيلومتري شمال بغداد-در محل سكونتشان ربوده شدند .

گروگانگيران اين دو مهندس آلماني دربيجي ، لباس هاي نيروهاي گارد ملي عراق را به تن داشتند . هنوز هيچ گروهي مسئوليت اين انفجار را برعهده نگرفته است و از سرنوشت آنها هيچ اطلاعي در دست نيست .