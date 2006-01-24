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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۱۳

اسامي محرومان هفته بيستم ليگ برتر اعلام شد

فكري، مجيدي و صادقي مقابل استقلال اهواز محروم هستند/ پرسپوليس با دو محروم در يزد

فكري، مجيدي و صادقي مقابل استقلال اهواز محروم هستند/ پرسپوليس با دو محروم در يزد

سازمان ليگ برتر اسامي محرومان هفته بيستم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار"مهر" سازمان ليگ برتر اسامي 15 بازيكن كه به دليل سه اخطاره بودن و يا اخراج درهفته نوزدهم حق همراهي تيم هايشان در ديدارهاي هفته بيستم را ندارند اعلام كرد . دراين ميان تيم استقلال با داشتن سه بازيكن محروم كه در ديداربا ابومسلم از فريدون اصفهانيان كارت قرمز دريافت كردند ، بيشترين محروم را دارد .
اسامي محرومان هفته بيستم به اين شرح است :

مهدي خيري (ابومسلم)، محمود فكري، فرزاد مجيدي و اميرحسين صادقي (استقلال)، مهرزاد معدنچي و علي انصاريان (پرسپوليس)، فرازفاطمي و مصطفي صالحي نژاد (ذوب آهن)، مهدي تارتار و عليرضا كوثري (راه آهن)، محمد مختاري (شموشك)، مسعود ملكي (شهيد قندي)، امير روانخواه و حسن فرجي (فجر سپاسي) و محمود كريمي (سپاهان).
ديدارهاي هفته بيستم رقابتهاي ليگ برتر طي روزهاي پنج شنبه و جمعه هفته جاري برگزار خواهد شد .

کد مطلب 281841

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