فكري، مجيدي و صادقي مقابل استقلال اهواز محروم هستند/ پرسپوليس با دو محروم در يزد

به گزارش خبرنگار"مهر" سازمان ليگ برتر اسامي 15 بازيكن كه به دليل سه اخطاره بودن و يا اخراج درهفته نوزدهم حق همراهي تيم هايشان در ديدارهاي هفته بيستم را ندارند اعلام كرد . دراين ميان تيم استقلال با داشتن سه بازيكن محروم كه در ديداربا ابومسلم از فريدون اصفهانيان كارت قرمز دريافت كردند ، بيشترين محروم را دارد .

اسامي محرومان هفته بيستم به اين شرح است :

مهدي خيري (ابومسلم)، محمود فكري، فرزاد مجيدي و اميرحسين صادقي (استقلال)، مهرزاد معدنچي و علي انصاريان (پرسپوليس)، فرازفاطمي و مصطفي صالحي نژاد (ذوب آهن)، مهدي تارتار و عليرضا كوثري (راه آهن)، محمد مختاري (شموشك)، مسعود ملكي (شهيد قندي)، امير روانخواه و حسن فرجي (فجر سپاسي) و محمود كريمي (سپاهان).

ديدارهاي هفته بيستم رقابتهاي ليگ برتر طي روزهاي پنج شنبه و جمعه هفته جاري برگزار خواهد شد .