سازمان مركزي دانشگاه جامع علمي - كاربردي به ساختمان جديد منتقل شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مهندس "عليرضا ابراهيمي" مدير حوزه رياست، روابط عمومي و پاسخگويي به شكايات دانشگاه ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: با تلاش مسئولان دانشگاه جامع علمي - كاربردي ساختمان مركزي دانشگاه به خيابان انقلاب اسلامي، بين خيابان حافظ و خيابان شهيد استاد نجات اللهي شماره 751 منتقل شد.

وي اضافه كرد: شماره تماس مركز تلفن دانشگاه 77 - 88809396 و شماره تماس روابط عمومي دانشگاه 88804102 است.

مدير حوزه رياست دانشگاه جامع علمي كاربردي در ادامه افزود: علاقمندان مي توانند جهت كسب آخرين اطلاعات دانشگاه جامع علمي - كاربردي به پايگاه الكترونيكي دانشگاه www.uast.ac.ir و يا به هفته نامه جامع كه در روزهاي سه شنبه هر هفته منتشر مي شود، مراجعه كنند.

لازم به ذكر است سازمان مركزي دانشگاه جامع علمي - كاربردي پيش از اين در خيابان كبكانيان استقرار داشت.