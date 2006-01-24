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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۴۲

سازمان مركزي دانشگاه جامع علمي - كاربردي به ساختمان جديد منتقل شد

سازمان مركزي دانشگاه جامع علمي - كاربردي به ساختمان جديدي در خيابان انقلاب اسلامي منتقل شد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مهندس "عليرضا ابراهيمي" مدير حوزه رياست، روابط عمومي و پاسخگويي به شكايات دانشگاه ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: با تلاش مسئولان دانشگاه جامع علمي - كاربردي ساختمان مركزي دانشگاه به خيابان انقلاب اسلامي، بين خيابان حافظ و خيابان شهيد استاد نجات اللهي شماره 751 منتقل شد.

وي اضافه كرد: شماره تماس مركز تلفن دانشگاه 77 - 88809396 و شماره تماس روابط عمومي دانشگاه 88804102 است.

مدير حوزه رياست دانشگاه جامع علمي كاربردي در ادامه افزود: علاقمندان مي توانند جهت كسب آخرين اطلاعات دانشگاه جامع علمي - كاربردي به پايگاه الكترونيكي دانشگاه www.uast.ac.ir و يا به هفته نامه جامع كه در روزهاي سه شنبه هر هفته منتشر مي شود، مراجعه كنند.

لازم به ذكر است سازمان مركزي دانشگاه جامع علمي - كاربردي پيش از اين در خيابان كبكانيان استقرار داشت.

کد مطلب 281845

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
      0 0
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      اصلا جوابگوی تلفن نیستن متاسفانه
    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
      0 0
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      وقتی کسی جوابگوی تلفن نیست چرا شماره تماس می گذارید.... تمامی مراکز مشکل پاسخگویی دارند
    • وحید IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
      0 0
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      من زنگ زدم جواب دادن ولی خیلی تند و بد اخلاق 😂 خخخ
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
      0 0
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      متاسفانه نه مرکز و نه هیچ کدام از مراکز جامع علمی کاربردی پاسخگو نیستند
    • اکبری IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
      0 0
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      مردمو سرکار گذاشتن چند روزه زنگ میزنم دریغ از این یکی جواب بده .بنظر من الکیه بخاطر رفع مسئولیته وگرنه این شماره ها بی ارزشن چون کسی جوابگو نیست

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