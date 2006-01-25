طلاب با مفاهيم وبلاگ نويسي آشنا مي شوند

"طاهره خيرخواه" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" ، با اعلام اين خبر گفت : در اين همايش كلاس هاي آموزشي براي افراد علاقمند به مباحث قرآني برگزار مي شود كه براي معرفي اين افراد مكاتباتي با مراكز علمي و پژوهشي حوزوي و دانشگاهي، همچنين وزارت خانه آموزش و پرورش انجام شده است.

مسئول كميته آموزش جشنواره وبلاگ نويسان قرآني در پاسخ به سوال ضرورت آموزش وبلاگ نويسي براي طلاب گفت : وظيفه اصلي طلاب، تبليغ دين است و بايد در عصر ارتباطات ، اين گروه را به اين ابزار تجهيز كرد تا علاوه بر استفاده از اخبار سنتي تبليغ، از اين طريق نيز به ترويج دين بپردازند.

"خيرخواه" تشكيل كلاسهاي حضوري براي طلاب در اين جشنواره را با همين هدف اعلام كرد و اضافه كرد: پس از معرفي طلاب منتخب ، توسط مراكز علمي و پژوهشي حوزوي، كلاس هاي حضوري در اواسط بهمن ماه در كوي دانشگاه برگزار مي شود، تا اين گروه، به صورت رايگان با وبلاگ نويسي، نحوه نگارش در وب، توليد وبلاگ و زبان و ادبيات نگارش وب آشنا شوند.