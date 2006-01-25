مي خواهيم ايران را به سطح تيم هاي بزرگ برسانيم / اسلحه هاي ما به سطح تيمهاي خوب دنيا نمي رسد

ويكتوركاپوسكوف سرمربي تيم ملي شمشيربازي ايران در اسلحه سابردرگفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: تيم ما ازهرنظربراي مسابقات تونس آماده است ومطمئن هستيم با برنامه ريزي منسجمي كه پيش روداريم نتايج خوبي را دردوحه قطركسب خواهيم كرد.

وي ادامه داد: سطح اين مسابقات بالاست وقصد داريم با اين اعزام ورزشكاران را آماده تركرده و محك بزنيم. سرمربي روسي تيم ملي شمشيربازي ايران افزود: براي كسب نتيجه در شمشيربازي بايد زمان زيادي صرف شود و اگرشمشيربازان ما خوب كاركنند نتايج خوبي را كسب مي كنند.

وي اظهار داشت: درحال حاضر قدرت اول شمشيربازي درآسيا از آن چين ژاپن و قزاقستان است و دراروپا از آن تيمهاي اوكراين و روسيه و ايتاليا، البته بلاروس هم تيم خوبي است. تمركز قهرمانان بيشتر دراروپاست و تيمهاي آسياي ازنظر تكنيكي و قدرتي شبيه به هم هستند، بنابراين با سعي و تلاش مي توانيم خود را به آنها نزديك تر كنيم.

كاپوسكوف با اشاره به اينكه درحال حاضر تنها تمرينات مداوم مي تواند به تيم ايران كمك كند گفت: ازنظر وسايل شمشيربازي تيم اسلحه دارد ولي كيفيت آنها درحدعالي نيست و به سطح كشورهاي خوب نمي رسد.

تيم ملي شمشيربازي ايران به منظور شركت درمسابقات جايزه بزرگ تونس سه شنبه شب راهي اين كشورشد تا طي روزهاي هفتم تا نهم بهمن ماه در اين پيكارها شركت كند.

بنابراين گزارش مجتبي عابديني ، پرويز درويشي، حميدرضا طاهر خاني، پيمان فخري، رضا خالقي، حامد خالقي ، سهيل خاوندي وامين قرباني به عنوان ورزشكار به همراه محمد ناصري به عنوان سرپرست و كاپوسكوف سرمربي اين تيم را همراهي خواهند كرد.

همچنين تيم شمشيربازي مردان ايران دراسلحه اپه ششم بهمن ماه به قصدشركت در مسابقات جايزه بزرگ كويت تهران را ترك خواهد كرد. اين تيم را سيامك فيض، محمد رضايي، علي يعقوبيان، محمد پور دانا، محمد حسن عابديني، مهدي رحيم زاده فرجي، حامد صداقتي و مهدي علايي به همراه محمد جواد يزدان پناه و آندره كلوتوليند از روسيه همراهي خواهند كرد.