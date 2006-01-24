تهيه طرح ممنوعيت ارائه تسهيلات به كالاهاي غيرضروري آمريكايي

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ملكي در پايان جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران درباره دلايل تدوين طرح گفت: اخيرا دامنه تحريم آمريكا عليه ايران به حدي رسيده است كه حتي ارزي كه منشاء ايراني داشته باشد نيز در بانك هاي آمريكايي پذيرفته نمي شود.

وي ادامه داد: دولت آمريكا كشورهاي مختلف را تحت فشار قرار داده، تا از كالاهاي غيرضروري ايراني هم استفاده نكنند.

ملكي اظهار داشت: براي مقابله با اين اقدام آمريكا، طرحي را تهيه كرده ايم كه ارايه تسهيلات به شركت هاي آمريكايي كه بخشي از آنها نيز به صهيونيست ها وابسته هستند، ممنوع شود.

وي اضافه كرد: شركت هاي آمريكايي "كوكاكولا" و "پپسي كولا" كه توليد كننده كالاهاي غير ضروري مانند نوشابه هستند، با اجاره دادن ليسانس خود درآمد هنگفتي را از طريق فروش چنين محصولاتي در ايران بدست مي آورند، در حالي كه توليد كنندگان داخلي در آستانه ورشكستگي قرار دارند.

ملكي در خاتمه تاكيد كرد: در صورت تصويب و قانوني شدن اين طرح، ضمن كمك به صنايع داخلي توليد كننده در كشور، با اقدامات آمريكا نيز مقابله عملياتي خواهد شد.