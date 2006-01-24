اعتقاد به تورم زايي بودجه كل كشور منطقي نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دبير كل حزب موتلفه اسلامي ، به بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت: اظهارنظر در مورد تورم ‌زايي بودجه بر اساس افزايش حجم 27 درصدي بودجه‌ كشور و در نظر گرفتن هر بشكه نفت نزديك به 40 دلار در بودجه‌ سال آتي نمي ‌تواند منطقي و عملي باشد، زيرا دولت با ساز و كارهاي مناسب توانسته است بسياري از اين تهديدها را به فرصت تبديل كند.

وي افزود: در بودجه‌ سنوات گذشته شاهد افزايش بي ‌رويه‌ هزينه‌ هاي جاري بوديم، ليكن در سال 84 اين اعتبارات عمراني است كه 70 درصد و هزينه‌ هاي جاري حدود 10 درصد رشد داشته است.

حبيبي خاطرنشان كرد: بودجه سال 85 رشد اقتصادي هشت درصدي را هدف قرار داده و اين در صورتي است كه مي ‌بايست سه درصد از اين رشد از طريق افزايش بهره‌ وري صورت گيرد.

دبير كل حزب موتلفه‌ اسلامي گفت: دولت ضمن اينكه در نظر دارد 6 درصد حجم شركت‌ هاي دولتي را كاهش دهد آنها را مكلف كرده معادل 35 درصد سود خود را به خزانه دولت واريز كنند. اينها موارد مثبتي است كه مي‌ تواند تورم‌ زايي بودجه را كاهش دهد و آثار نرخ دلاري درآمدهاي نفتي را تا حد بسياري خنثي سازد.

وي ادامه داد: درست است كه تورم در كشور ما پايه‌ پولي دارد و بستن لايحه‌ بودجه با 35 ميليارد دلار درآمد نفتي مي ‌تواند به افزايش رشد نقدينگي بينجامد ولي بايد توجه كرد كه برنامه‌هاي مولد دولت كه در بودجه عملياتي شده است نشان مي ‌دهد دولت قادر است در سطح وسيعي نسبت به گذشته قدرت جذب منابع مذكور را بالا ببرد. بديهي است در صورت تحقق اين امر اساسا رشد نقدينگي ايجاد نمي ‌شود كه نگران افزايش نرخ تورم باشيم.

دبير كل حزب موتلفه اسلامي افزود: در صورتي اين اتفاق خواهد افتاد كه كشور نتواند برنامه‌هاي خود را اجرا و بودجه‌ مذكور را جذب كند. البته بودجه دولت به شدت به نفت وابسته است و خلاف برنامه‌ چهارم توسعه كه بر كاهش اين وابستگي به ويژه در بودجه‌ جاري تاكيد دارد، تنظيم شده است.

دبير كل حزب موتلفه‌ اسلامي، تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي مي ‌بايست با استفاده از ساير منابع در هنگام تصويب بودجه سال 85 آثار منفي را كه از وابستگي شديد لايحه‌ بودجه به درآمدهاي نفتي بر آن مترتب است، كاهش دهد و به شفاف‌ سازي ديگر منابع درآمدي به ويژه درآمدهاي مالياتي و نفتي، اساسي ‌تر بينديشد.

حبيبي گفت: بارها مقام معظم رهبري بر كاهش وابستگي بودجه‌ كشور به نفت تاكيد فرموده ‌اند و دولت بايد اين رهنمود بزرگ را در برنامه‌ خود بيشتر مورد توجه قرار دهد و بستري فراهم سازد كه رابطه درآمدهاي حاصل از فروش نفت بر اساس زمان ‌بندي تعيين شده در برنامه‌ چهارم با بودجه‌ جاري كشور قطع و يا به حداقل برسد.

وي تصريح كرد: بايد توجه شود استفاده از منابع درآمد نفت به طور مستقيم جز براي طبقاتي كه راه ديگري براي اداره‌ زندگي آنها وجود ندارد فاقد هرگونه توجيه منطقي و علمي است، زيرا حتي اگر اين اقدام به عنوان گسترش عدالت انجام گيرد، پايدار نخواهد بود. بديهي است استفاده از همين درآمد نفت براي ايجاد زيرساخت‌ هاي مهم اقتصادي و عمراني مولد قول صحيحي است كه جملگي برآنند.



محمدنبي حبيبي با اشاره به شخصيت انقلابي و مبارز مرحوم حبيب الله شفيق گفت: تكريم "شفيق" بزرگداشت نيم قرن مبارزه و جهاد خستگي ناپذير است. وي همچنين از سوي حزب موتلفه اسلامي و ياران مرحوم "شفيق" از پيام محبت‌ آميز رهبر معظم انقلاب تشكر كرد و گفت: شفيق امين امام و رهبري بود. ما افتخار مي‌ كنيم كه با چنين شخصيتي در حزب موتلفه اسلامي همكار بوديم؛ چهره ‌اي كه بيش از نيم قرن در متن مبارزات مردم ايران بود.

حبيبي در بخش ديگري از سخنانش در مورد اظهارات شيراك رييس ‌جمهور فرانسه و تهديدات قدرت‌ هاي بزرگ اظهار داشت: مردم جهان مي ‌دانند كه گرفتار دولت ‌هايي هستند كه هر لحظه قادرند با فشار يك دكمه يك فاجعه تمام ‌عيار بشري خلق كنند، منتهي سردمداران تبليغات كر كننده رسانه ‌اي غرب اين خطر عظيم عليه بشريت را پنهان مي‌ كنند و حالا فردي مثل شيراك پيدا شده كه پرده از روي حقايق برداشته است. آقاي شيراك كه قطعا از مسائل داخلي فرانسه هم عصباني است، خواست قلبي خود و برخي از ديگر دولتمردان اروپايي و آمريكايي را ابراز كرده است.

دبير كل حزب موتلفه اسلامي، با اشاره به موج فزاينده جهاني عليه اظهارات شيراك، ادامه داد: كشورها چه بخواهند و چه نخواهند مورد تهديد هسته‌ اي قدرت‌ هاي بزرگ هستند. آنها هزاران بمب هسته ‌اي را براي زينت زرادخانه ‌هاي خود نمي ‌خواهند. بالاخره ممكن است يك روز دست به ماشه ببرند و به وسوسه‌ هاي شيطاني خود پاسخ مثبت دهند و يا در جهت ارعاب ساير كشور براي منافع خاص كشور خود از اين ابزار وحشتناك استفاده ‌كنند.

وي از حقانيت منطق جمهوري اسلامي در جوامع امروزي ياد كرد و گفت: عجيب است دولت‌ هايي كه به صراحت ملت‌ ها را به كاربرد سلاح هسته‌ اي تهديد مي‌كنند با بي‌ پروايي مي‌ گويند مردم ايران حتي حق ندارند براي تامين برق خود و يا استفاده از انرژي هسته ‌اي در كشاورزي و پزشكي از آن بهره ببرند و حتي پا فراتر گذاشته ‌اند و حق تحقيقات علمي هسته‌ اي ايران را نيز منع مي ‌كنند.

حبيبي در بخش ديگر سخنانش درباره روزنامه "اعتماد ملي" و "جمعيت آبادگران جوان" كه اين هفته كار رسانه‌ اي و حزبي را شروع كرده ‌اند، اظهار داشت: فعاليت هيچ حزبي يا توليد هيچ رسانه‌ اي جا را براي فعاليت حزبي و رسانه ‌اي ديگران تنگ نمي ‌كند. هر كس كه حرفي براي گفتن دارد بايد پا را به عرصه‌ فعاليت بگذارد و نشاط سياسي ايجاد كند.

دبير كل حزب موتلفه اسلامي گفت: هيچ‌ كس نبايد فكر كند در ميدان رقابت جايي ندارد. ما به مسئولان اين حزب و گردانندگان آن رسانه خوشامد مي‌ گوييم و برايشان آرزوي توفيق داريم.

وي با اشاره به اينكه در فعاليت حزبي و رسانه ‌اي بايد شفاف عمل كرد، گفت: هر رسانه و يا هر حزبي بايد تعريف شفافي از نسبت خود با مردم، ارزش‌ ها انقلاب و نظام بيان كند، تا هر كس كه مي‌ خواهد با آن تعامل كند، تكليفش را تشخيص دهد.