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۶ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۵۱

ورزش بانوان؛

مسابقات باشگاهي دو و ميداني كشور در تهران برگزار مي شود

مسابقات باشگاهي دو و ميداني بانوان كشور امروز و فردا در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" مرحله سوم از سري مسابقات قهرماني باشگاه هاي كشور ششم و هفتم بهمن ماه در محل مجموعه ورزشي آفتاب انقلاب برگزار خواهد شد.
بنابراين گزارش در مرحله اول اين مسابقات 20 تيم حضور داشتند كه تاكنون دانشگاه آزاد اسلامي و تيم شهيد كشوري درصدر جدول رده بندي قرار دارند.
گفتني است در پايان اين مسابقات نفرات برتر شناسايي و به اردوي تمريني بانوان جهت اعزام به مسابقات آسيايي تايلند در اواخر بهمن ماه معرفي خواهند شد.

کد مطلب 281856

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