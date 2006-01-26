مسابقات باشگاهي دو و ميداني كشور در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" مرحله سوم از سري مسابقات قهرماني باشگاه هاي كشور ششم و هفتم بهمن ماه در محل مجموعه ورزشي آفتاب انقلاب برگزار خواهد شد.

بنابراين گزارش در مرحله اول اين مسابقات 20 تيم حضور داشتند كه تاكنون دانشگاه آزاد اسلامي و تيم شهيد كشوري درصدر جدول رده بندي قرار دارند.

گفتني است در پايان اين مسابقات نفرات برتر شناسايي و به اردوي تمريني بانوان جهت اعزام به مسابقات آسيايي تايلند در اواخر بهمن ماه معرفي خواهند شد.