ترديد مردم آمريكا نسبت به عملكرد بوش در عراق افزايش يافته است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، در نظر سنجيهايي كه روز گذشته از سوي نيويورك تايمز و شبكه سي بي اس آمريكا منتشر شد نشان مي دهد كه بيشتر مردم آمريكا معتقد ند كه جنگ عراق ارزش اين همه هزينه هاي مالي و تلفات جاني را نداشته است و همچنين اين نظر سنجي نشان مي دهد كه اعتماد افكار عمومي آمريكا نسبت به توانايي جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا براي برخورد با مسائل سياسي و اقتصادي به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش يافته است .

بنابر اين گزارش اين نظر سنجيها كه در رابطه با طرح ايجاد قوانين جديد براي عمكرد بهتر جورج بوش در مسائل سياست خارجي انجام شده است نشان ميدهد كه فقط 44 در صد مردم آمريكا با اين طرح موافق هستند ودر ميان بقيه شركت كنندگان 50 در صد ، جورج بوش را در رويارويي با بحرانهاي بين المللي ناتوان و بي كفايت دانستند و53 در صد هم جنگ عراق را بي ارزش توصيف كردند .

گفتني است نظر سنجيها يي كه قبل از حملات يازدهم سپتامبرانجام شد نشان مي دهد كه ميزان رضايت مردم آمريكا از عملكرد بوش بيش از 50 در صد بود كه اين ميزان بعد از وقوع حملات 89 در صد كاهش يافت .