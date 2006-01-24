اذعان رئيس كميته تحقيق اروپا به مطلع بودن دول اروپايي از بازداشتگاه هاي مخفي سيا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس ، در اين گزارش كه به همت "ديك مارتي" سناتور سوئيسي تدوين شده همچنين آمده است كه "احتمالاً دولت هايي اروپايي از اين شكنجه ها خبر داشته اند".

مارتي همچنين گفته است كه هنوز شواهدي رسمي مبني بر وجود مراكز بازداشت پنهاني سيا در روماني و لهستان وجود ندارد، كه پيشتر ديده بان حقوق بشر در نيويورك اين دو كشور را به آن متهم كرده بود.

مارتي در گزارش خود كه به شوراي اروپا ارائه داد، آورده است:" شواهد منطقي و بسيار نزديك به هم موجود است كه از وجود سيستم هاي جابجايي يا شكنجه در خارج از آمريكا حكايت دارد".

وي گفت: اين بسيار بعيد است كه دولت هاي اروپايي و يا حداقل مقامات اطلاعاتي آنها از اين موضوع مطلع نبوده باشند.

اين گزارش حاكيست:" از طرف ديگر ثابت شده است كه افراد(شكنجه شده) ربوده شدند ، از آزادي خود محروم شدند و آزادي و تمام حقوق آنها پايمال شده و به مكان هاي ديگري دراروپا منتقل شده به كشورها مربوطه تحويل داده شدند و در آنجا شكنجه و مورد بدرفتاري واقع شدند".

سال گذشته گزارشي در رسانه هاي غربي منتشر و در آن افشا شد كه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم، افراد مظنون به اعمال تروريستي را از كشورهاي مختلف ربوده و آنان را به مكان هاي نامعلومي براي شكنجه منتقل مي كرده است.

همچنين در اين گزارش ها عنوان شده بود كه آمريكا بخشي از اين منظنونان را در كشورهاي اروپايي در مراكز مخفي نگهداري كرده است و كشورهاي اروپاي شرقي و تا حدودي كشورهاي اروپاي غربي در صف اول اين اتهامات بودند كه اين مسئله موجب اعتراض هاي شديد شهروندان اروپايي و مجامع حقوق بشر بين المللي به اين مسائل شد.