سوپرليگ واليبال كشور قرعه كشي شد

به گزارش خبرنگار "مهر" ، پيش از انجام آئين قرعه كشي ، محمد رضا يزداني خرم رئيس فدراسيون واليبال طي سخناني گفت : معاونين اداري - مالي 13 وزارتخانه ماموريت پيدا كرده اند تا يك درصد از درآمد شركتها و موسسات دولتي را خرج ورزش كشور كنند و اين كار زير نظر شورائي به رياست مهندس مهر عليزاده انجام خواهد شد . من هم به عنوان دبير اين شورا انتخاب شده ام و فكر مي كنم تزريق اين پول به ورزش كشور ، بسياري از مشكلات موجود را برطرف خواهد كرد . اين امر به ويژه در سطح استانها بسيار تاثير گذار خواهد بود ، چرا كه ادارات كل تربيت بدني و استانداران ناظر بر چگونگي هزينه شدن اين مبالغ خواهند بود .

وي افزود : تامين زندگي ورزشكاران يك امر بسيار حياتي است و فدراسيون واليبال هم قصد دارد تا ورزشكاران اين رشته را تحت پوشش بيمه خدمات درماني درآورد . براساس پژوهش يك موسسه نظر سنجي بيش از 27 درصد جوانان ، ورزشكاران و همين تعداد هم هنرمندان را سرمشق و الگوي خود قرار داده اند و به همين دليل در كنار تامين زندگي ورزشكاران ، بايد به مسائل اخلاقي و بعد معنوي آنها هم توجه كنيم .

رئيس فدراسيون واليبال با اشاره به لزوم رقابت در عين رفاقت درخواست كرد كه همه اهالي اين رشته از انجام كارهاي تخريبي دوري كنند تا از هدف اصلي كه همانا كمك به ورزش كشور است ، دور نشوند .

يزداني خرم در بخش ديگري از سخنان خود از ايوان بوگانيكوف مربي لتونيائي واليبال ايران تجليل كرد و گفت : وي باعث شد كه علاوه بر رشد سطح كيفي واليبال ايران ، روس ها نيز به واليبال ما روي خوش نشان دهند و با اعزام تيمهاي مختلف به كشورمان ، عملا باعث تقويت واليبال ما شوند .

وي به مسئله داوري در ليگ برتر اشاره كرد و گفت : داوران بايد با سفربه موقع و استراحت كامل در محل مسابقه ها حاضر باشند و نهايت تلاش خود را براي انجام قضاوت هاي كم اشتباه بكار گيرند . امسال بازيهاي واليبال از تلويزيون پخش مستقيم خواهد شد ، بنابراين بايد شرايط زماني و مكاني براي برگزاري مسابقه ها كاملا آماده باشد .

رئيس فدراسيون واليبال به تيمهاي واليبال پگاه اروميه ، نئوپان گنبد و قند شيروان هشدار داد كه مسابقات خود را در سالن هاي با گنجايش بيشتر برگزار كنند وگرنه اجازه انجام اين بازيها از طرف فدراسيون داده نخواهد شد . به ويژه گنبد كه تا آماده شدن سالن جديدالاحداث خود ، مسابقه هايش را در آزاد شهر يا گرگان برگزار خواهد كرد .

يزداني خرم همچنين اعلام كرد كه رقابتهاي واليبال حذفي باشگاههاي كشور اسفند ماه آينده و با حضور 8 تيم برتر كشور و به احتمال فراوان در جزيره كيش برگزار خواهد شد و اسپانسر مسابقات نيز جوايزي را براي تيم ها در نظر گرفته است .

* آزمايش دوپينگ

در اين جلسه حاج مهدي دادرس ، مدير عامل باشگاه پيكان پيشنهاد داد تا از بازيكنان واليبال در ليگ برتر آزمايش دوپينگ به عمل آيد ، چرا كه استفاده از داروهاي انرژي زا در بين بازيكنان واليبال رايج شده است . اين پيشنهاد دادرس مورد قبول واقع شد .

همچنين اعلام شد كه توپ مسابقات ليگ برتر از نوع MWP 200 خواهد بود . هر تيم براي بازيهاي خود بايد 10 بازيكن بزرگسال و 2 بازيكن جوان را معرفي كند كه بازيكنان جوان بايد متولدين 11/10/63 به بعد باشند .

در پايان اين جلسه قرعه كشي رقابتها با احتساب عدم حضور تيم ذوب آهن انجام شد كه برنامه هفته نخست اين رقابتها به شرح زير است :

چهارشنبه 16 مهرماه :

پيكان - پاس ( تهران )

سايپا - دخانيات ( تهران )

پنج شنبه 17 مهرماه :