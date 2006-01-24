پزشكان اميدوارانه تلاش مي كنند/ عيادت علي پروين و پيشكسوتان پرسپوليس ازمجيدسبزي

به گزارش خبرنگار" مهر" مجيد سبزي صبح امروز پس از خروج از جلسه مربيان پايه باشگاه با محمدحسن انصاريفرد دچار سكته قلبي شد و پس از انتقال به بيمارستان مجددا دچار سكته مغزي شد. وي كه طي چند روز گذشته با مشكل قلبي مواجه شده بود از صبح امروز در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد رجايي تحت مراقبت است و پزشكان تلاش مي كنند حيات را به وي بازگردانند.

براساس آخرين گزارشات خبرنگار " مهر" از بيمارستان ضربان قلبي سبزي به حالت اوليه بازگشته است اما سيستم عصبي و مغز او با مشكلات و نارسايي هايي مواجه است كه علائم حيات را در وي كم رنگ كرده است. با اين حال پزشكان اميدوارانه در حال مداواي و انجام اقدامات پزشكي لازم هستند تا وي را به زندگي بازگردانند.

پس از منتشر شدن خبر بستري شدن مجيد سبزي در بيمارستان ، پيشكسوتان ، بازيكنان ، شاگردان و ياران قديمي او با حضور در محل بيمارستان جوياي احوال وي بوده اند. علي پروين سرمربي و مديرفني پرسپوليس نيز با حضور در بيمارستان از نزديك با پزشكان معالج وي به گفت و گو پرداخت.

نزديكان مجيد سبزي در گفت و گو با خبرنگار"مهر" از همه هموطنان خواستند براي سلامتي و بازگشت به زندگي اين پيشكسوت پرسپوليس دعا كنند.