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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۸

جنبش حماس :

رژيم صهيونيستي با ساخت ديوار امنيتي نمي تواند مقاومت را متوقف كند

رژيم صهيونيستي با ساخت ديوار امنيتي نمي تواند مقاومت را متوقف كند

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بار ديگر تاكيد كرد : ساخت "ديوار امنيتي" در سرزمين فلسطين هرگز مبارزه عليه اشغالگران صهيونيست را متوقف نخواهد ساخت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جنبش حماس با صدور بيانيه اي ضمن اشاره به اينكه ادامه ساخت مرحله دوم ديوارامنيتي با "موافقت ضمني" آمريكا آغازشده، اعلام كرد: اين گونه اقدامات اسراييل مانع از توقف راه  انتفاضه و مبارزه مردم فلسطين  نخواهد شد .
مسوولان جنبش حماس دراين بيانيه ضمن محكوم كردن  و تقبيح  اين اقدام رژيم اسراييل تاكيد كردند: مجموعه اقدامات اسراييل درسرزمين فلسطين موجب شده كه برخي از فلسطيني ها نتوانند به ديدار خانواده هايشان در اراضي اشغالي 1948 بروند. 
اين بيانيه مي افزايد: حماس مطمئن است كه اين ديوارنه تنها امنيت را براي رژيم صهيونيستي تامين نخواهد كرد بلكه مانع ازانجام عمليات گروه هاي جهادي فلسطين نيز نخواهد شد .
دربيانيه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين همچنين آمده است : ديواري  كه رژيم اسراييل به بهانه جلوگيري از نفوذ مبارزان فلسطيني به اراضي اشغالي 1948 درحال ساخت آن است بيانگر گونه اي ديگراز سلسله اقدامات وحشيانه و نژاد پرستانه اين رژيم عليه مردم فلسطين است .
حماس درپايان بيانيه خود ضمن اشاره به اين نكته كه روزي فرا خواهد رسيد ديوار نژاد پرستانه رژيم صهيونيستي به طوركامل فروريزد، اعلام داشت:  ساخت ديوارامنيتي آنهم  در سرزمين مقدس فلسطين نشان داد كه رژيم صهيونيستي درطرح  شعارهاي خود درباره رعايت  حقوق بشر و دمكراسي  دروغ گفته است  .

    

   

 

کد مطلب 28188

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