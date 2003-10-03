رژيم صهيونيستي با ساخت ديوار امنيتي نمي تواند مقاومت را متوقف كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جنبش حماس با صدور بيانيه اي ضمن اشاره به اينكه ادامه ساخت مرحله دوم ديوارامنيتي با "موافقت ضمني" آمريكا آغازشده، اعلام كرد: اين گونه اقدامات اسراييل مانع از توقف راه انتفاضه و مبارزه مردم فلسطين نخواهد شد .

مسوولان جنبش حماس دراين بيانيه ضمن محكوم كردن و تقبيح اين اقدام رژيم اسراييل تاكيد كردند: مجموعه اقدامات اسراييل درسرزمين فلسطين موجب شده كه برخي از فلسطيني ها نتوانند به ديدار خانواده هايشان در اراضي اشغالي 1948 بروند.

اين بيانيه مي افزايد: حماس مطمئن است كه اين ديوارنه تنها امنيت را براي رژيم صهيونيستي تامين نخواهد كرد بلكه مانع ازانجام عمليات گروه هاي جهادي فلسطين نيز نخواهد شد .

دربيانيه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين همچنين آمده است : ديواري كه رژيم اسراييل به بهانه جلوگيري از نفوذ مبارزان فلسطيني به اراضي اشغالي 1948 درحال ساخت آن است بيانگر گونه اي ديگراز سلسله اقدامات وحشيانه و نژاد پرستانه اين رژيم عليه مردم فلسطين است .

حماس درپايان بيانيه خود ضمن اشاره به اين نكته كه روزي فرا خواهد رسيد ديوار نژاد پرستانه رژيم صهيونيستي به طوركامل فروريزد، اعلام داشت: ساخت ديوارامنيتي آنهم در سرزمين مقدس فلسطين نشان داد كه رژيم صهيونيستي درطرح شعارهاي خود درباره رعايت حقوق بشر و دمكراسي دروغ گفته است .