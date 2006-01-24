تمبر را از سفته حذف كنيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، يدالله اثني عشري در هشتمين كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي گفت: رييس كل بانك مركزي از وزير اقتصاد درخواست كرده است تا با حذف تمبر از سفته، سفته را در بازار رواج دهد.

وي در ادامه به لازم الاجرا شدن سفته در لايحه قانون تجارت اشاره كرد و افزود: در لايحه قانون تجارت به لازم الاجرا شدن سفته به مانند چك تاكيد شده است.

وي با بيان اينكه در بانك مركزي كميته اي در حال بازنگري قانون چك هستند گفت: با حذف تمبر از سفته ، سفته رواج بيشتري مي يابد.

وي با بيان اينكه در اوايل انقلاب استفاده از چك براي مردم سهل تر شد، گفت: در اوايل انقلاب آشفتگي اوضاع باعث شد استفاده از چك آسان تر شود.

وي يكي از دلايل خارج شدن سفته را در بازار معاملاتي هزينه بالاي مالياتي آن عنوان كرد و گفت: يكي از عوامل اصلي استقبال مردم از چك هزينه بالاي مالياتي سفته است.

وي در ادامه يكي ديگر از مشكلات اصلي سفته را در بازار معاملاتي، مشكلات مربوط به وصول آن دانست و افزود: براي وصول سفته بايد هزينه هاي بالايي پرداخت شود .

اثني عشري در ادامه با بيان اينكه حذف ابزار چك به صلاح كشور نيست، افزود: با نبود ابزارهاي نوين و حجم معاملات پولي حذف ابزار چك و تضعيفش به صلاح نيست.

وي ادامه داد: امروزه قوه قضاييه در صدد برآمده براي چك هاي روز هم مجازات هاي قضايي را حذف كند.