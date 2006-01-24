موانع و راهكارهاي جنبش نرم افزاري بررسي مي شود

حجت الاسلام "علي اصغر نصرتي" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : ابن سلسله نشست ها كه از 3 تا 5 بهمن ماه به همت اين دفتر و با همكاري معاونت اعزام مبلغ نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها برگزار مي شود، بازشناسي مفهوم، جايگاه و بايستگي، گستره و ديدگاه، موانع و راهكارهاي جنبش نرم افزاري مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي افزود: در شب اول اين نشست حجت الاسلام "عباس ايزدپناه " با موضوع بازشناسي، مفهوم و جايگاه جنيش نرم افزازي، مباحثي را بيان كرد.

مديردفتر جنبش نرم افزاري دفتر تبليغات اسلامي به برنامه هاي روز دوم اين كارگاه ها اشاره كرد و گفت: در روز دوم اين سلسله كارگاه ها "گستره و ديدگاه جنيش نرم افزاري" توسط حجت الاسلام "سبحاني" مورد بررسي قرار مي گيرد. اين جلسه تا دقايقي ديگر در سالن همايش هاي ساختمان شماره دو دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم برگزار مي شود و تا ساعت 21 ادامه مي يابد.

"نصرتي" اضافه كرد: در روز پاياني اين كارگاه كه فردا از ساعت 18 تا 21 برگزار مي شود، حجت الاسلام "هادي صادقي" به بحث پيرامون "موانع و راهكارهاي جنيش نرم افزاري" مي پردازد.