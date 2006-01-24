درخواست روسيه از كشورهاي منطقه خزر براي تشكيل نيروي ويژه امنيتي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري ريانووستي، وزير دفاع روسيه كه در كنفرانسي خبري در باكو پايتخت آذربايجان سخن مي گفت از روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و ايران خواست تا با تلاش مشترك با قاچاق، دزدي دريايي، قاچاق مواد مخدر و تكثير سلاح هاي كشتار جمعي در منطقه درياي خزر مبارزه كنند.

"سرگئي ايوانف" وزير دفاع روسيه اعلام كرد كه كه دولت هاي منطقه بايد ايجاد يك نيروي ويژه منطقه اي مانند آن گونه كه دردرياي سياه بين كشورهاي آن منطقه تاسيس شده همكاري كنند تا با مشكلات اين منطقه مبارزه كنند.

تحليلگران بر اين باورند كه روسيه با تشكيل اين ائتلاف منطقه اي در صدد است تا از دخالت كشورهاي خارج در منطقه به بهانه مبارزه با معضلاتي كه منطقه خزر بطور كلي و كشورها بطور خاص با آن رو به روست ، ممانعت بعمل آورد.

در همين رابطه روسيه در صدد است تا براي سامان بخشيدن به اوضاع منطقه از دخالت عوامل خارجي در قالب سازمان هاي غير دولتي ممانعت بعمل آورد.