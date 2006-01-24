مسئولان معتقدند بازنشسته " فقير " نداريم! // 90 درصد بازنشستگان كشور زير خط فقر شديد زندگي مي كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در حالي عنوان مي شود در كشور بازنشسته زير خط فقر وجود ندارد كه بر اساس آنچه در جامعه مشاهده مي شود ، همواره قشر بازنشسته جامعه با حقوق دريافتي ناچيز هميشه شرمنده خانواده بوده است.

در جامعه كنوني يك مسافرت چند روزه ، داشتن يك دست لباس نو ، امرار معاش خانواده و... جزء حسرت هاي بي پايان مردم به خصوص قشر بازنشسته است اما با اين حال گفته مي شود وضعيت بازنشستگان مطلوب است و آنان جزء افراد زير خط فقر محسوب نمي شوند.

امروزه اكثر قريب به اتفاق بازنشستگان نسبت به حقوق دريافتي كه دارند قادر به تامين معاش زندگي نيستند و اين در حالي است كه مسئولان و دولت نيز به اين موضوع واقف هستند اما با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادي بازنشستگان ، مبادرت به اتخاذ تصميم نمي كنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در حالي كه امروزه اكثر بازنشستگان مجبورند با حقوق 120 يا 150 هزار توماني زندگي خود را سپري كنند اما با اين وجود عنوان مي شود بازنشسته زير خط فقر شديد در كشور وجود ندارد. وليكن به درستي علت عنوان اين مطلب با توجه به هزاران مشكل معيشتي قشر بازنشسته ، مشخص نيست.

معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص وضعيت افراد زير خط فقر در كشور گفت: سازمان ملل متحد افرادي را كه روزانه درآمد كمتر از يك دلار دارند را افراد زير خط فقر شديد معرفي كرده است كه در ايران بر اساس برنامه ريزي سازمان مديريت و وزارت رفاه ، در سال 82 كمتر از 2 درصد جمعيت جزء افراد زير خط فقر محسوب مي شوند كه اين وضعيت در حال حاضر كاهش يافته است.

دكتر محمدرضا واعظ مهدوي افزود: 2 درصد جمعيت كشور كه زير خط فقر بسر مي برند افرادي هستند كه هيچ گونه درآمدي ندارند و اكثريت آنان بي سرپرست هستند كه بررسي ها نشان مي دهد با توجه به ميزان حداقل حقوق هيچ كدام از بازنشستگان مشمول اين امر قرار نمي گيرند.

وي به افراد زير خط فقر مطلق اشاره كرد و افزود: بر اساس تعريف صورت گرفته افرادي كه روزانه از دريافت 2 هزار و 100 كالري و ساير خدمات محروم باشند جزء افراد زير خط فقر مطلق به شمار مي آيند كه در روستاها 10 درصد و در شهرها 12 درصد مشمول اين امر هستند كه قشر بازنشسته كشور نيز جزء اين افراد محسوب نمي شوند.

واعظ مهدوي همچنين به افراد زير خط فقر نسبي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 16 درصد جمعيت كشور جزء افراد زير خط فقر نسبي هستند كه اين افراد بر اساس محاسبه درآمدهاي جمعيت كشور و محاسبه ميانه درآمد مشخص مي شوند كه تعداد محدودي از بازنشستگان مشمول اين افراد قرار مي گيرند.

معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه در ارتباط با مطالب عنوان شده در خصوص زير خط فقر شديد بالاي 90 درصد قشر بازنشسته ، پاسخ داد: چنين آمارهايي به هيچ عنوان رسمي و قابل قبول نيست.



