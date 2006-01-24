نگران بازيهاي تداركاتي تيم ملي نيستيم / تا قبل از جام جهاني حداقل 4 ديدار تداركاتي برگزار خواهيم كرد

محمد رضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : فدراسيون فوتبال با وجود شرايط سياسي كه عليه كشورمان وجود دارد تلاش مضاعفي را در اين زمينه آغاز كرده و خوشبختانه به موافقت هايي نيز در اين خصوص دست يافته كه به محض نهايي شدن اين مذاكرات نام حريفان تداركاتي تيم ملي را اعلام خواهيم كرد .

پهلوان اضافه كرد : با توجه به مسائلي كه منجر به لغو ديداربا اوكراين شد، قصد داريم اينبارتا زماني كه نام حريفان تداركاتي تيم ملي قطعي نشده و طرفين در اين زمينه قرار داد رسمي امضاء نكردند از ذكرنام حريفان تداركاتي ايران خودداري كنيم . البته در مورد ديدار با اوكراين ، قراردادي از سوي طرف اوكرايني به امضاء نرسيده بود و تنها در خصوص برگزاري مسابقه توافقات شفاهي صورت گرفته بود و همين مسئله باعث شد اوكرايني ها به سادگي از برگزاري اين مسابقه شانه خالي كنند .

دبيركل فدراسيون فوتبال درخصوص اينكه آيا نگران بازيهاي تداركاتي مناسب براي تيم ملي نيستيد گفت : به هيچ وجه جاي نگراني وجود ندارد چرا كه زمان كافي براي انجام بازيهاي تداركاتي مناسب براي تيم ملي وجود دارد و اطمينان مي دهم تا قبل از جام جهاني تيم ملي حداقل 4 تا 5 بازي تداركاتي ايده آل را برگزار كند كه نوع و كيفيت اين حريفان بستگي به نظرو صلاحديد كادر فني تيم ملي دارد .

وي در خصوص ديدار تداركاتي با تيم ملي اسپانيا اظهار داشت : ديداربا اسپانيا نيزهمچنان در برنامه تداركاتي تيم ملي قرار دارد و در تلاش هستيم تا اين تيم را در آستانه جام جهاني به ايران دعوت كنيم تا با انجام اين مسابقه تيم ملي با روحيه و اعتماد بنفس بالا راهي مسابقات جام جهاني شود .