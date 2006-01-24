رابطه جاسوسان انگليسي با سازمان هاي غير دولتي روسيه و واكنش مسكو

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي ، "بوريس گريزلوف" رييس مجلس دوماي روسيه گفت : مجلس از اينكه جاسوسان بيگانه در اين كشور از سازمان هاي غير دولتي روسيه حمايت مي كنند بسيار خشمگين است.

اين مسئله در پي آن صورت گرفت كه روز سه شنبه سازمان فدرال امنيت روسيه اعلام كرد كه چهار انگليسي كه به عنوان ديپلمات در مسكو كار مي كردند، در ارتباط با جاسوسي دستگير شده اند.

سرهنگ "سرگئي ايگناتچنكو" رييس مركز روابط عمومي سازمان فدرال امنيت روسيه به خبرنگاران گفت: "مهمتر از همه اين كه، ما آنها را با دستگاه جاسوسي دستگير كرديم و اين كه آنها به سازمان هاي غير دولتي، كمك مالي مي كردند".

شبكه اول تلويزيون روسيه نيز روز سه شنبه گزارشي در اين زمينه پخش كرد كه بصورت مصور فعاليت‌هاي جاسوسي كارمندان سفارت انگليس را در مسكو نشان مي‌داد.

در اين برنامه "سرگئي ايگناتچنكو" رييس روابط عمومي سازمان امنيت فدرال روسيه "سنگ مصنوعي" به ابعاد حدود هفت سانتيمتر را نشان داد كه در نگاه اول به‌هيچ وجه جلب توجه نمي‌كرد.

اين سنگ در واقع يكي از پيشرفته‌ترين دستگاههاي جاسوسي را در داخل خود جاي داده بود كه اطلاعات رايانه‌اي را از فاصله دور بدون نياز به تماس با آن جذب مي‌كند.

در اين رابطه "گريزلوف" خاطر نشان كرد: "ما شاهد آن هستيم كه، نه تنها در مسكو فعاليت هاي جاسوسي انجام مي گيرد بلكه، نيروهاي امنيتي خارجي به سازمان هاي غير دولتي در روسيه كمك مالي هم مي كنند".

از سوي ديگر قرقيزستان نيز از كنترل سازمان هاي دولتي اين كشور خبر داد كه از سوي سازمان هاي مشابه خارجي تغذيه مالي مي شوند.

"مراد خايپف"(Marat Kaiypov) وزير دادگستري قرقيزستان دستور داد تا منبع درآمد 7 هزار سازمان غير دولتي كه در اين كشور فعاليت مي كنند و گفته مي شود كه بسياري از آنها با پول هاي كه از خارج از مرزها داده مي شود ادامه فعاليت مي دهند، كنترل شود.

خايپف سازمان هاي غير دولتي را تهديدي براي امنيت كشور توصيف كرده است.

به گزارش مهر قرقيزستان كه سال گذشته در پي ناآرامي هاي در آن كشور دچار تحول و سيستم سياسي اين كشور دگرگون شد از اين بيم دارد كه بار ديگر اين سازمانها با دخالت هاي خود بتوانند اوضاع اين كشور را مجدد دستخوش ناآرامي ها كنند.

همچنين سال گذشته پيش از شروع ناآرمي ها در قرقيزستان "استيفن يونگ" سفير آمريكا در آن كشور از طرح بركناري "عسگر آقايف" رئيس جمهور مخلوع اين كشور خبر داده بود.

وي همچنين از سازمانهاي غير دولتي مانند "مؤسسه دموكراتيك ملي" (NDI)، مؤسسه ملي جمهوريخواهان(IRI)،" يو اس اي آي دي" همچنين ساير سازمانها بين المللي از جمله" فريدام هاوس"،"اينترنيوز نتورك"، "بنياد سوروس" و "بنياد اوراسيا" سخن به ميان آورده بود كه در داخل قرقيزستان با سفارت آمريكا همكاري نزديكي دارند.