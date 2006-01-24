تخفيف مجازات محكومان دادگاهها تسهيل شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نشريه ماوي، رئيس قوه قضائيه در اين بخشنامه آورده است : در مواردي كه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم ، از شكايت خود صرف نظر كند و محكوم عليه به استناد آن درخواست تجديد نظر در ميزان مجارات كند ، اقتضا دارد دادگاه در مقام اعمال تخفيف موضوع ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري ، مصوب 1378 ، با تمديدات بعدي مجازات را تبديل كند.

در ادامه اين بخشنامه آمده است : بر اين اساس دادگاه مي تواند مجازات مورد حكم را در حدود قانون به مجازات از نوع ديگري كه مناسب تر به حال وي باشد ، تبديل كند ، چرا كه اعمال تخفيف ، تبديل مجازات از نوع اخف را نيز شامل و قاعده تفسير به نفع متهم هم آن را تاييد مي كند.