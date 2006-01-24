دكتر مسعود خاتمي رئيس جديد جمعيت هلال احمر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بخشي از حكم صادره از سوي دكتر احمدي نژاد آمده است: در اجراي بند (5) قسمت ب ماده (10) اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي مصوب 24/2/1382 مجلس شوراي اسلامي و با توجه به معرفي شوراي عالي از آنجا كه جناب عالي برخوردار از سوابق ارزشمند اجرائي و خدمات ارزنده به جمهوري اسلامي ايران بوده و متعهد به انقلاب اسلامي هستيد، شما را به موجب اين حكم براي مدت 4 سال به سمت رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران منصوب مي نمايم.

در ادامه اين حكم آمده است: هلال احمر، نماد خدمت به بندگان خدا در سخت ترين و ضروري ترين شرايط و كانون مهر و عاطفه انساني و ملي است. از اين رو انتظار دارد اهداف دولت اسلامي را عرصه هاي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت رساني و تعالي همه جانبه با مديريت جامع و ايجاد اعتماد گسترده ملي و امانتداري و استفاده از همه ظرفيت مشاركت مردم انسان دوست و نوع پرور ايراني به منصه ظهور برسانيد.

به گزارش مهر، دكتر سيد مسعود خاتمي استاد دانشگاه و فوق تخصص فلوشيب جراحي عروق و تروما، با بيش از 24 سال سابقه خدمت در مسئوليتهاي متعدد كشوري و داراي سوابق آموزشي و پژوهشي است كه اهم آنها عبارتست از:

- عضو گروه آموزش جراحي عمومي و آموزش دستياري گروه جراحي

- مولف بيش از 30 مقاله علمي در نشريات معتبر علمي و پژوهشي داخلي و صاحب بيش از 7 مقاله علمي در مجلات بين المللي - عضو فعال كنوانسيون سلاح هاي شيميايي OPCW

- دانشيار و رئيس دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله و راه اندازي بخش آموزش دستياري و رشته هاي تخصصي در دانشگاه

- موسس بسيج جامعه پزشكي كشور و عضو ثابت شوراي مركزي آن از بدو تاسيس تاكنون

- معاون بهدشات و درمان بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و موسس مراكز تخصصي و كلينيك هاي ويژه جانبازان در سطح كشور

- مسئول بهداري كل سپاه و عضو كميته امداد و درمان در طول دوران دفاع مقدس