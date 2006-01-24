علي خرم : خروج بازرسان آژانس از ايران پاشنه آشيل غرب است / مالكيت دومين ذخيره گازي جهان برگ برنده اي براي ايران است / آمريكا نمي خواهد اروپا بازي را ببرد / پايان دوران بازيگري اروپا فرا رسيده است

دكتر علي خرم در گفتگو با خبرنگار "مهر"، با اشاره به برنامه ريزي آمريكا از سه سال گذشته براي در تنگنا قرار دادن ايران با استفاده از مباحث هسته اي گفت : آمريكا قصد داشت ايران را به يكي از سه مسير انزوا ، تغيير اجباري از بيرون يا استحاله از درون بكشاند .



وي افزود : آمريكايي ها سه سال پيش تحت تاثير جنگ عراق اقتداري براي رسيدن به اين هدف نداشتند و اروپايي ها را وارد بازي كردند، اروپاييها در دو دهه اخير اشتياق زيادي براي معرفي خود به عنوان بازيگر موفق بين المللي از خود نشان دادند اما هر بار شكست خوردند و براين اساس اين بار نيز مشتاقانه از ايفاي نقش استقبال كردند .



اين استاد دانشگاه با اشاره به حجم 25 ميليارد دلاري مبادلات اقتصادي ايران و اروپا كه 25 درصد تجارت خارجي ايران را تشكيل مي دهد گفت: اروپا اين موضوع را از موارد تضمين موفقيت خود در حل مساله هسته اي ايران مي ديد ، اما نه آمريكاييها دلشان مي خواست اروپا بازي را ببرد و نه خود اروپا توان حل مشكل را داشت كه طرف اصلي آن آمريكا بود .



اروپايي ها با شروع كار ucf و تحقيقات هسته اي متوجه شدند كه پايان دوران بازيگري شان فرا رسيده است

وي با بيان اينكه اروپادر اين ميان صرفا نقش واسطه را ايفا مي كرد افزود : تيم قبلي مذاكره كننده ايران معتقد بود اروپا شخصيتي مستقل دارد و مي تواند مستقلا ايفاي نقش كند اما امروز هم ايران به اشتباه خود پي برده و هم اروپايي ها با شروع كار ucf , و تحقيقات هسته اي متوجه شدند كه پايان دوران بازيگري شان فرا رسيده است .



خرم با اشاره به گذشت سه سال از آغاز جنگ عراق گفت : امروز آمريكا در مورد تهاجم به اين كشور در عرصه بين المللي اعاده حيثيت كرده است ، اشغال عراق با قطعنامه شوراي امنيت رسميت يافت و مخالفان جنگ از جمله آلمان وفرانسه و روسيه دست از مخالفت برداشته اند .



اين تحليلگر مسائل بين الملل معتقد است ، ايران سه سال پيش تحت تاثير جنگهاي افغانستان و عراق وهجمه اوليه آژانس در توافقاتي با اروپا از بحران فوري جلو گيري كرد و زمان خريد در مقابل آمريكا نيز براي اعاده حيثيت به زمان نياز داشت اما امروز 3 كشور اروپايي به دليل اينكه احساس مي كنند حيثيت خود را از دست داده است بيش از آمريكا بر طبل تهديد شوراي امنيت مي كوبند .



وي با اشاره حجم مبادلات اقتصادي ايران و كشور هاي اروپايي و احساس خطر اين كشور ها از تحريم ايران گفت : بر اين اساس همچنان كشور هاي اروپايي با فرانسه انگليس و آلمان اختلاف نظر هاي جدي دارند .



آمريكا ايران را درايجاد صلح در عراق دخيل مي داند و اين مي تواند برگ برنده اي براي ايران باشد

خرم با اشاره به اينكه آمريكايي ها درعراق در تنگنا هستند و ايران را درايجاد صلح در اين كشور دخيل مي دانند گفت : اين مي تواند برگ برنده اي براي ايران باشد .



وي با بيان اينكه آمريكا در ابتدا گزينه نظامي را در مورد ايران مد نظر داشت گفت : آمريكا فهميد واكنش ايران به حمله نظامي ممكن است به تنش بيانجامد وجنگي تمام عيار به راه بيافتد كه برنده آن القاعده باشد بر اين اساس گزينه نظامي را كنار گذاشتند و به سراغ گزينه شوراي امنيت رفتند .



وي كه سالها نمايندگي ايران را در كميته هاي خلع سلاح و حقوق بشر سازمان ملل برعهده داشته است با تاكيد بر اينكه آمريكا و سه كشور اروپايي براي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت در سال 2006 ميلادي به اجماع رسيده اند گفت : با توجه به اينكه اكثريت اعضاي شوراي امنيت مخالف تحريم ايران هستند ترجيح مي دهند ايران را به شوراي امنيت ببرند اما بدون اعمال تحريم آن را بلا تكليف بگذارند تا عرصه سياسي و اقتصادي بر ايران تنگ شود .

وي توضيح داد : به عقيده سه كشور اروپايي اين وضعيت فوايد زيادي دارد از يك سو اولا لازم نيست قطعنامه اي براي تحريم صادر كنند و اوضاع اقتصادي خود را به خطر بياندازند و از سوي ديگر، معتقدند ايران با اين وضع رفته رفته فرتوت مي شود ، نارضايتي داخلي اوج مي گيرد و مردم عليه حكومت عاصي مي شوند .



خرم معتقد است اروپا و آمريكا تنها از يك مساله هراس دارند و آن قطع ارتباط بازرسان آژانس با ايران است چون در اين صورت پايگاه اطلاعاتي مهمي را از دست خواهند داد .

وي گفت : علت احتياط البرادعي و عدم ارائه گزارش در نشست فوق العاده واهمه وي از عملي شدن تهديدات ايران به كاهش همكاريها با آژانس ر پي تهديدات آمريكا و اروپا به شوراي امنيت است.



وي در خصوص برگه هاي برنده ايران در بازي سياسي غرب با موضوع هسته اي ايران گفت : مهمترين پاشنه آشيل و نقطه ضعف غرب در اين بازي خروج بازرسان از ايران و قطع همكاري هاي گسترده ايران با آژانس است .



اين استاد دانشگاه در ادامه گفتگو با "مهر" تصريح كرد غرب تا زماني كه اطلاعات خود را از مراكز و موضوعات مورد نظر در ايران از طريق بازرسان آژانس كاملا باز نكرده باشد عجله اي براي ارجاع موضوع به شوراي امنيت ندارد . وي با اشاره به اينكه در ماه مارس رياست دوره اي شوراي امنيت به آمريكا و نماينده اين كشور جان بولتون خواهد رسيد گفت : آمريكا اين زمان را براي بررسي موضوع ايران مناسب مي داند .



وي موضوع مهم ديگر براي غرب را ادامه تحقيقات هسته اي در ايران خواند و گفت : آمريكا و اروپا از اين واهمه دارند كه ايران در كنار تحقيقات پروژه هسته اي خود را به پيش ببرد .



خرم مذاكره با روسيه در خصوص طرح پيشنهادي اين كشور را برگ برنده ديگر ايران خواند و گفت : ايران مي تواند با اين طرح بازي كند و طوري آن را بپذيرد كه نه سياه باشد و نه سفيد .



وي تصريح كرد : اگر روسيه در مذاكره با ايران موفق شود در حقيقت آنچه را كه اروپا در عرصه بين الملل از كسب آن ناكام ماند به دست خواهد آورد و همين موضوع زمينه مناسبي را براي تهران در مذاكرات فراهم كرده است .



اين استاد دانشگاه معتقد است خارج از بازي هسته اي نيز ايران از كارتهاي برنده اي چون مساله نفت و گاز ، خروج ذخيره ارزي ايران از اروپا و يا اعلام فروش نفت صرفا به يورو برخوردار است .



خرم در پايان با اشاره به مشكلات اخير در تامين گاز كشور هاي اروپايي از روسيه ، موقعيت ايران را به عنوان مالك دومين ذخيره گازي بزرگ جهان ، موقعيتي قابل توجه دانست .