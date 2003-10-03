نظارت شركتهاي بيمه بر ساخت و سازها موجب كاهش خطرپذيري مي شود

مدير مسكن و شهرسازي استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به طرح نظارت بر انبوه سازي از سوي شركتهاي بيمه گفت: با اجراي اين طرح نظارت بر ساخت و سازها از شهرداريهاي گرفته مي شود و به عهده شركتهاي بيمه گذاشته مي شوند .

حميد رضا ساعتچي در پاسخ به سووالي در باره اينكه آيا اجراي طرح نظارت شركتهاي بيمه سبب افزايش هزينه نظارتي ساخت و سازها نمي شود خاطر نشان كرد: اجراي اين طرح اگرچه موجب افزايش هزينه نظارت مي شود اما اين افزايش نمي تواند در مقايسه با افزايش مصالح ساختماني مانند سيمان اثر چنداني بر فيمت مسكن در كشور داشته باشد.

وي كاهش خطرپذيري سرمايه گذاري در بخش مسكن را از امتيازات اين طرح برشمرد و افزود: در اين طرح به دليل بيمه كردن زمين و سرمايه ، امكان سودجويي و استفاده غير قانوني از سرمايه گذاري صورت گرفته وجود ندارد.



کد مطلب 28193