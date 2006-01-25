سوء مديريت استات اويل هزينه عمليات در فاز 6 تا 8 پارس جنوبي را افزايش داد

جليل خبره در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره ادعاهاي تازه شركت استات اويل براي كاهش سهم اين شركت در پروژه فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي به دليل اختلاف با شركت صدرا به دليل پايين بودن كيفيت كار از سوي صدرا گفت : افزايش هزينه ها به دليل سوء مديريت اين شركت از مهمترين دلايل ادعاهاي جديد اين شركت است .

وي گفت : وجود نيروي كار اضافي در اين پروژه ، هزينه هاي مديريتي بالا، عد م ثبات مديران آنها در يك منطقه و سفر مداوم مديران اين شركت براي انجام پروژه هاي ديگر در ديگر نقاط دنيا باعث شده هزينه هاي اين شركت در پروژه فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي بيش از برآوردها باشد .

وي افزود : به عبارت ديگر اين مشكل استات اويل ناشي از عملكرد خود آنهاست نه صدرا .

وي پايين بودن كيفيت كار را كه از سوي اين شركت مطرح شده بود را تكذيب كرد واضافه كرد : شركت استات اويل در انجام پروژه هاي خارجي خود با مشكل مواجه است و درحال كسب اين تجربه ارزشمند در ايران است. به طوري كه در انجام اين پروژه با مشكلاتي در نصب سكوها همانند به گل نشستن آنها و يا افزايش وزن سكوها مواجه شده است .

وي درباره وضعيت كنوني پروژه گفت : پروژه فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي درحال حاضر 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و بايد در آگوست يا تابستان سال 2006 ميلادي به پايان برسد .

وي درباره وضعيت كنوني شركت استات اويل در اين پروژه گفت : شركت پتروپارس كه پيمانكار يا مجري اصلي اين پروژه است بايد درباره فعاليت هاي استات اويل تصميم گيري كند .