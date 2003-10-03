فردا سالگرد عمليات « ظفر 2 » است

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : اين عمليات در 12/7/ 1366 با رمز { لبيك يا حسين } در استان كركوك- منطقه عملياتي شهر كفري وبا فرماندهي قرارگاه رمضان آغاز گرديد.

اين عمليات از نوع ايذايي وبه منظور پاسخگويي به شرارتهاي رژيم بعث عراق در بمباران شيميائي و ويران ساختن روستاهاي كردنشين استانهاي شمالي عراق و نيز با هدف انهدام تاسيسات نظامي و اقتصادي دشمن صورت گرفت .

در اين عمليات كه با شركت نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ولشكر 9 سپاه بدر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق

اجرا شد در نخستين ساعات ، ارتفاعات كفري داغ كه حد فاصل استان هاي كركوك و سليمانيه و دياله واقع است به تصرف نيروهاي ما در آمد. در ادامه ، جاده هاي مهم كفري - بغداد و كركوك - خانقين - تكريت در كنترل كامل نيروهاي خودي در آمد .

{ نتايج عمليات }

در اين عمليات خسارات سنگيني به ساختمان ها و تاسيسات مهم دشمن وارد آمد ازجمله : انهدام ساختمان هاي سازمان امنيت ، ارگان حزب بعث ، فرمانداري ، شهرداري و اداره پست و تلگراف شهر كفري ، ، شعبه بانك رافدين و ... .

همچنين در اين عمليات نيروگاه برق شهر كفري و پمپ بنزين شهر به آتش كشيده شد و پادگان جيش الشعبي به تصرف نيروهاي خودي در آمد .

{تلفات وارد بر دشمن }

در اين عمليات پيروز ده ها تانك و نفربر و تعداد زيادي خودرو و ده ها قبضه سلاح سبك و سنگين منهدم شد و همچنين قريب 500 نفر از نيروهاي دشمن كشته و زخمي شدند .

