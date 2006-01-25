مديريت شهري كرج ناكارآمد است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ادامه داد: از مدت ها پيش به دلايل مختلف از جمله عدم نظارت هاي اصولي ، مديريت شهري كرج ناكارآمد شده و در بسياري موارد مديران به وظايف قانوني خود عمل نمي كند.

وي تصريح كرد: عدم كفايت و ناكارآمدي اين مديريت ها در لاينحل ماندن بحران هاي پيشين و ايجاد بحران هاي جديد در كرج تاثير فراواني داشته و منجر به افزايش معضلات اين شهرستان شده است.

نماينده مجلس از ترافيك ، آلودگي هوا و افزايش تعداد قشر آسيب پذير در كرج به عنوان نمونه هاي بارز اين معضلات نام برد و افزود: توجه به فراگير بودن معضلات ، لزوم روشن شدن تكليف مديريت ناكارآمد شهرستان كرج را بيش از پيش آشكار مي كند.

آجرلو از شهرستان كرج به عنوان منطقه اي مستعد و صاحب قابليت هاي فراوان ياد كرد و گفت: فقدان مديريت كارآمد باعث شده از قابليت هاي اين شهرستان در زمينه هاي علمي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و... استفاده شايان نشود.