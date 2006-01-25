كشور از ساخت مدرسه در زندانها بي نياز مي شود

احمد ضيايي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: دولت موظف است امكانات تحصيل همه دانش آموزان از جمله بازماندگان از تحصيل در اقصي نقاط كشور را فراهم كند.

وي خاطر نشان كرد: بسياري از افراد مشمول تحصيل به دليل بضاعت كم خانواده ، نمي توانند به تحصيلات خود ادامه دهند كه بسياري از اين گروه در آينده به جمع بزهكاران مي پيوندند.

ضيايي ادامه داد: خانواده هاي كم بضاعت كه مانع تحصيل فرزندان خود مي شوند در واقع به تبديل يك انسان به فردي بزهكار كمك مي كنند.

فرماندار كرج تصريح كرد: شوراي آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزي موظف هستند جهت شناسايي اين قبيل دانش آموزان و فراهم كردن امكانات اوليه آنها براي تحصيل اقدام كنند.