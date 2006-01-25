  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۹

در صورت فراهم شدن امكانات تحصيلي براي همگان ؛

كشور از ساخت مدرسه در زندانها بي نياز مي شود

كشور از ساخت مدرسه در زندانها بي نياز مي شود

فرماندار كرج اظهار داشت: اگر دولت امكانات لازم براي تحصيل همگان را فراهم كند در آينده به ساخت مدرسه براي افراد بازمانده از تحصيل در زندان نياز نخواهيم داشت.

احمد ضيايي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: دولت موظف است امكانات تحصيل همه دانش آموزان از جمله بازماندگان از تحصيل در اقصي نقاط كشور را فراهم كند.

وي خاطر نشان كرد: بسياري از افراد مشمول تحصيل به دليل بضاعت كم خانواده ، نمي توانند به تحصيلات خود ادامه دهند كه بسياري از اين گروه در آينده به جمع بزهكاران مي پيوندند.

ضيايي ادامه داد: خانواده هاي كم بضاعت كه مانع تحصيل فرزندان خود مي شوند در واقع به تبديل يك انسان به فردي بزهكار كمك مي كنند.

فرماندار كرج تصريح كرد: شوراي آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزي موظف هستند جهت شناسايي اين قبيل دانش آموزان و فراهم كردن امكانات اوليه آنها براي تحصيل اقدام كنند.

وي يادآور شد: هر بازمانده از تحصيل مي تواند نگراني ايجاد يك صندلي در مدرسه زندان را به ذهن متبادر كند و مسئولان بايد نسبت به اين مسئله هوشيار باشند.
کد مطلب 281977

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها