گزارش و گزارشگري ورزشي فني است كه صدا و سيما ناگزير به دقت نظر فراوان بر روي آن است و افرادي كه در اين حيطه به فعاليت مشغولند بايد از هر نظر مورد تاييد باشند اما اينكه آيا واقعا گزارشگران ورزشي كشور ما صلاحيت لازم براي حضور در اين عرصه را دارند و مي توانند پاسخگوي خيل عظيم مخاطبان كه عموما از قشر جوان جامعه هستند باشند موضوعي است كه در اين مجال مورد بررسي قرار مي گيرد.

مخاطبان ورزش، بيش و پيش ازهر موضوعي، گزارشگران را به عنوان پل ارتباط دهنده بين خودشان و دنياي ورزش در نظر مي گيرند هرچند كه در اين راه چه بسا نياز فكري و عاطفي آنها تامين نشود. بارها اتفاق افتاده كه يك بيننده تلويزيوني با صداي خاموش به يك گزارش ورزشي گوش داده و اين دليلي ندارد جز اينكه گزافه گويي، بي ارتباط گويي و يا جانبداري گزارشگر، موجبات آن را فراهم آورده تا بيننده ترجيح دهد درسكوت، بازي مورد علاقه خود را نگاه كند.

يك ضرب المثل اقتصادي مي گويد:«هميشه حق با مشتري است». اكنون سوال اينجاست كه آيا اين موضوع در امر گزارشگري نيز مورد توجه واقع مي شود و گزارشگر به آنچه اجتماع از او مي خواهد احترام مي گذارد و يا خط و ربط هاي خود را دنبال مي كند؟ اعتدال در گزارش يك رويداد ورزشي بايد به عنوان مهم ترين عامل مدنظر قرارگرفته شود. اعتدال دربلندي صدا، اعتدال در ارائه اطلاعات، اعتدال درنقد تيم ها و يا طرفداري از آنها و روي هم رفته نوعي اعتدال همه جانبه تا بهترين نتيجه حاصل شود.

دركتاب "مباني گزارشگري تلويزيون" درخصوص ويژگي هاي يك گزارشگر خوب به اين موارد برمي خوريم: « يك گزارشگرخوب بايد داراي شم خبري، شك گرايي ذاتي، عطش براي حقيقت و دانش و تمايل به برقراري ارتباط داشته باشد. اينها ،همگي بايد با قابليت هايي كه داراي ماهيت مادي آشكارتري هستند سنجيده شوند. حداقل اين قابليت ها عبارتند از: داشتن ظاهري مقبول و صدايي كه به لحاظ معيارهاي پخش مناسب باشد. اما بيشتر ازاينها به پوستي كلفت و قدري تكبرنياز است . از اراده راسخ هم نبايد غافل شد تا كثرت گروه هاي خبري كه در محل گزارش حضورمي يابند عامل بازدارنده اي به حساب نيايند.»

درحال حاضردنياي فوتبال به گزارشگري به عنوان امري فوق تخصصي نگاه مي كند و كساني كه دراين زمينه فعاليت مي كنند بايد ازتبحربالايي درامر ورزش داشته باشند. « رون اتكينسون» مربي سابق منچستريونايتد و آستون ويلا كه 18 ماه قبل به دليل اظهارات نژادپرستانه عليه مارسل دزايي از شبكه "آي تي وي" كنار گذاشته شد، نمونه بارز يك گزارشگر توانمند است. صرف نظر ازرفتاري كه منجر به اخراج او ازحيطه گزارشگري شد ، اتكينسون به عنوان كسي كه شناخت و درك كاملي از فوتبال دارد ، به گزارش رقابت هاي فوتبال مي پرداخت و طبعا گزارشي كه او از يك مسابقه فوتبال ارائه مي داد سرشار از نكات فني و باريك بيني هايي بود كه به غير از هواداران ، براي مربيان و اهل فن نيز مي توانست نكات ارزنده اي را در برداشته باشد.

دربخش ديگري از كتاب "مباني گزارشگري تلويزيون" خطاب به گزارشگران آمده است :« شيوه كارهمكاران خود و بخصوص آنهايي كه مورد اعتماد شما هستند را مطالعه كنيد. سعي كنيد آنها را بشناسيد و بدون تقليد آگاهانه ، از نقاط ضعف و قوت آنها درس بگيريد . ازاينكه مجبورشويد چندين بار روش كار خود را تغيير دهيد هراسي نداشته باشيد و تا زماني كه از شيوه كارتان راضي شويد به كار ادامه دهيد. در صورت لزوم نظرات ديگران را هم جويا شويد . دراين صورت خيلي زود كساني را كه بتوانيد به قضاوت هايشان اعتماد كنيد را پيدا خواهيد كرد.»

اكنون با توجه به اين توضيحات بايد ديد آيا وضعيت گزارشگري دركشورما مطلوب است و آيا گزارشگران از قابليت هاي اساسي براي گزارش يك رويداد ورزشي برخوردارند و يا دراين زمينه بايد بازنگري هاي اساسي صورت پذيرد. به هرحال نبايد فراموش كرد كه همواره حق با مشتري است.صدا وسيما به عنوان سازماني با مخاطبان پرشمار و تاثيرگذاربايد به اين موضوع نگاهي دقيق و موشكافانه داشته باشد تا علاوه برفراهم شدن رضايت مخاطبان ، بردانش آنها درزمينه هاي ورزشي نيزافزوده شود.