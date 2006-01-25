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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۴۱

در گفتگو با "مهر" عنوان شد:

70 درصد آلودگي هواي كلانشهرها ناشي از سوخت وسائل نقليه است

70 درصد آلودگي هواي كلانشهرها ناشي از سوخت وسائل نقليه است

معاون اداره كل حفاظت از محيط زيست استان تهران معتقد است: بيش از 70 درصد آلودگي هوا در كلانشهرهاي كشور به دليل دود ناشي از سوخت نامناسب وسايل نقليه است.

نوذر حق شناس به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: رشد بي رويه جمعيت و به تبع آن افزايش تعداد وسايل نقليه در شهرهاي بزرگ رابطه مستقيمي با آلودگي هوا دارد.

وي افزود: به منظور كاهش آلودگي هوا ناشي از تردد خودروها ، تاكنون طرح هاي مختلفي در كشور اجرا شده است؛ ولي به دلايل مختلف از جمله عدم استقبال ، كمبود امكانات ، هزينه و... نتايج چندان موفقي از آنها به دست نيامده است.

رئيس اداره حفاظت از محيط زيست كرج خاطر نشان كرد: در كلانشهرها طرح هاي مختلفي اجرا شده است كه تا حدودي از آلودگي هوا كاسته اما كافي نيست و بايد بيش از اين براي جلوگيري از افرايش آلودگي تلاش كرد.

وي يادآور شد: جايگزيني خودروهاي جديد به جاي نوع فرسوده آن ،ترويج فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي و ارتقاء سطح خدمات سازمانهاي متولي حمل و نقل عمومي شهر به جامعه از جمله اقداماتي است كه مي تواند به ميزان قابل توجهي از آلودگي هوا بكاهد.

حق شناس تصريح كرد: اساسي ترين اقدام جهت كاهش آلودگي ناشي از تردد وسايل نقليه ، ساماندهي و نظارت بر توليد خودروهاي شخصي است.

کد مطلب 281984

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