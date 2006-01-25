70 درصد آلودگي هواي كلانشهرها ناشي از سوخت وسائل نقليه است

نوذر حق شناس به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: رشد بي رويه جمعيت و به تبع آن افزايش تعداد وسايل نقليه در شهرهاي بزرگ رابطه مستقيمي با آلودگي هوا دارد.

وي افزود: به منظور كاهش آلودگي هوا ناشي از تردد خودروها ، تاكنون طرح هاي مختلفي در كشور اجرا شده است؛ ولي به دلايل مختلف از جمله عدم استقبال ، كمبود امكانات ، هزينه و... نتايج چندان موفقي از آنها به دست نيامده است.

رئيس اداره حفاظت از محيط زيست كرج خاطر نشان كرد: در كلانشهرها طرح هاي مختلفي اجرا شده است كه تا حدودي از آلودگي هوا كاسته اما كافي نيست و بايد بيش از اين براي جلوگيري از افرايش آلودگي تلاش كرد.

وي ي ادآور شد: جايگزيني خودروهاي جديد به جاي نوع فرسوده آن ،ترويج فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي و ارتقاء سطح خدمات سازمانهاي متولي حمل و نقل عمومي شهر به جامعه از جمله اقداماتي است كه مي تواند به ميزان قابل توجهي از آلودگي هوا بكاهد.

حق شناس تصريح كرد: اساسي ترين اقدام جهت كاهش آلودگي ناشي از تردد وسايل نقليه ، ساماندهي و نظارت بر توليد خودروهاي شخصي است.