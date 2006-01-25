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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۱۶

در هشتگرد

نمايشگاه كتاب " انقلاب و نسل نو " گشايش يافت

نمايشگاه كتابي با عنوان " انقلاب اسلامي و نسل نو " عصر روز گذشته در شهر جديد هشتگرد افتتاح شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر از ساوجبلاغ ؛ در اين نمايشگاه كه با هدف آشنايي نسل سوم انقلاب با رويدادهاي معاصر كشور گشايش يافته ، 400 عنوان كتاب در معرض بازديد علاقه مندان قرار گرفته است .

كتابهاي عرضه شده داراي موضوعات انقلاب اسلامي ، جامعه شناسي ، تاريخي ، سياسي و روانشناسي و شامل بيش از دو هزار جلد كتاب هستند.

عرضه عكس و روزنامه ديواري با موضوع جريانات سالهاي پيروزي انقلاب و نيز نمايش فيلمهاي مرتبط در بخش جنبي اين نمايشگاه ارائه شده است.

نمايشگاه كتاب انقلاب اسلامي و نسل نو در سالن فرهنگي شركت عمران شهر جديد هشتگرد به مدت 10 روز از ساعت 8 تا 18 پذيراي بازيدكنندگان است.

شهرجديد هشتگرد با بيش از50 هزار نفرجمعيت در75 كيلومتري غرب استان تهران درجوارهشتگرد قديم ( مركز ساوجبلاغ ) قرار دارد.
کد مطلب 281989

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