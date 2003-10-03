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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۴۲

در جشنواره روز جهاني كودك

بازارچه معاوضه اسباب بازي كودكان برگزار مي شود

بازارچه معاوضه اسباب بازي كودكان برگزار مي شود

در جشنواره روز جهاني كودك، كودكان اسباب بازي هاي خود را به صورت داوطلب معاوضه مي كنند .

به گزارش خبر گزاري " مهر " ، روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به نقل ازسيد علي رضا خرمي ، دبير جشنواره روز جهاني كود ك اعلام كرد : در اين جشنواره بازارچه اي براي معاوضه اسباب بازي كودكان طراحي شده است كه در آن كودكان و نوجوانان علاقمند مي توانند به صورت داوطلبانه اسباب بازي هاي خود را با يكديگر معاوضه كنند.
وي افزود : اين امر با رضايت والدين ولي بدون حضور بزرگسالان و رد و بدل كردن پول انجام خواهد شد . به اين منظور فضاهايي در اختيار كودكان و نوجوانان قرارداده  مي شود .
 جشنواره روز جهاني كودك ، روزهاي 13 الي 17 مهر ماه در مركز آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان داير خواهد بود و حضور كليه علاقمندان در آن آزاد است .   

کد مطلب 28199

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