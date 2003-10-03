بازارچه معاوضه اسباب بازي كودكان برگزار مي شود

به گزارش خبر گزاري " مهر " ، روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به نقل ازسيد علي رضا خرمي ، دبير جشنواره روز جهاني كود ك اعلام كرد : در اين جشنواره بازارچه اي براي معاوضه اسباب بازي كودكان طراحي شده است كه در آن كودكان و نوجوانان علاقمند مي توانند به صورت داوطلبانه اسباب بازي هاي خود را با يكديگر معاوضه كنند.

وي افزود : اين امر با رضايت والدين ولي بدون حضور بزرگسالان و رد و بدل كردن پول انجام خواهد شد . به اين منظور فضاهايي در اختيار كودكان و نوجوانان قرارداده مي شود .

جشنواره روز جهاني كودك ، روزهاي 13 الي 17 مهر ماه در مركز آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان داير خواهد بود و حضور كليه علاقمندان در آن آزاد است .