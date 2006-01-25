۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۱

/ اختصاصي "مهر" /

150 هزار كلاس درس روستايي جايگزين مدارس كپري مي شود

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور گفت: 150 هزار كلاس درس روستايي به منظور حذف مدارس كپري در سراسر كشور در حال ساخت است.

دكتر محمدرضا حافظي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك افزود: تاكنون 18 هزار كلاس درس با مشاركت دولت و خيرين ساخته شده است و اين روند همچنان ادامه دارد.

وي گفت: خيرين در سال جاري 27 ميليارد تومان براي مدرسه سازي خودياري داشتند و پيش بيني مي شود خودياري خيرين كشور در سال آينده به 400 ميليارد تومان برسد.

حافظي با اشاره به اينكه ساخت فضاهاي آموزشي بخشي از كار خيرين است ، افزود: با تكميل فضاهاي آموزشي مورد نياز كشور فعاليت خيرين به سمت ارتقاء و نرم افزارهاي آموزشي پيش خواهد رفت.

وي تصريح كرد: دانش آموزان امروز در كشورهاي پيشرفته مجهز به ابزارهاي آموزشي هستند و لازم است فرزندان مستعد ايراني نيز از اين امكانات بهره مند باشند.

حافظي در ادامه گفت: اين موضوع در مرحله مطالعه قرار دارد و در اين زمينه كميته اي تشكيل شده و جامعه خيرين از استادان دانشگاه ، وزارت علوم و سازمانهاي آموزش وپرورش و صاحب نظران در اين زمينه استمداد مي طلبد.

