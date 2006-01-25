تهران و مسكو خواستار حل موضوع هسته اي ايران در آژانس شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، شوراي امنيت ملي روسيه اعلام كرد كه ايگور ايوانف و علي لاريجاني روز گذشته در مسكو درباره موضوع هسته اي ايران كه بخش مهمي از دستور كار اين نشست بود، بحث و گفتگو كردند .



بنابراين گزارش، مقامات اين شورا همچنين با بيان اين مطلب كه دو طرف خواستار حل موضوع هسته اي ايران با استفاده از ابرازهاي ديپلماتيك در آژانس بين المللي انرژي اتمي شدند، افزودند كه گفتگوها درباره اين موضوع همچنان ادامه خواهد داشت .



سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه روز دوشنبه ابراز اميدواري كرد كه تهران موضع هسته اي خود را نرمتر كند و مذاكرات هسته اي با اروپا را از سربگيرد .



دكترعلي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران روز دوشنبه در گفتگويي با روزنامه فايننشال تايمز هشدار داد اگر موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شود،غني سازي اورانيوم را در مقياس صنعتي از سرخواهد گرفت .



نشست اضطراري شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در2 فوريه برگزارخواهدشد؛ در اين نشست درباره موضوع هسته اي ايران بحث و گفتگو خواهد شد .

روسيه به ايران پيشنهاد ايجاد يك كنسرسيوم مشترك براي انجام غني سازي ايران در خاك خود را پيشنهاد كرده است كه گفتگوها دراين زمينه ادامه دارد.