مدير حوزه علميه قم در گفتگو با "مهر" : مركز خبر حوزه هاي علميه راه اندازي شد / ضعف هاي موجود در انعكاس اخبار حوزه هاي علميه مرتفع مي شود

حجت الاسلام "بوشهري " در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" با اعلام اين خبر گفت: ما براي حوزه هاي علميه معتقد به 3 نوع اطلاع رساني هستيم كه اين مركز براي هر كدام از اين شاخه ها، به تدوين برنامه پرداخته است.

وي اضافه كرد: نوع اول اين اطلاع رساني، ارسال رويدادهاي خبري براي روحانيون است تا به عنوان مبلغين ديني، از اخبار مطلع باشند، نوع دوم انتشار اخبار فعاليتهاي حوزه هاي علميه براي اطلاع ساير حوزه ها است و در گام سوم بايد اخبار اين فعاليتها به اطلاع عموم رسانده شود.

مدير مركز مديريت حوزه علميه قم ضمن اشاره به برخي از فعاليت هاي صورت گرفته براي انتشار اخبار درون حوزوي گفت : متاسفانه تاكنون براي اطلاع رساني اخبار حوزوي براي عموم مردم، خلا وجود داشته است كه اميدواريم با تاسيس اين مركز، گام نخست براي پركردن اين خلا برداشته شود.

"حسيني بوشهري" افزود: تاسيس هفته نامه افق حوزه و تدوين نحوه ارتباط با مراكز خبري از اهداف تاسيس اين مركز است تا بتوانيم از فعاليتهاي علمي وفرهنگي حوزه هاي علميه و كوشش هاي صورت گرفته در راستاي توليد علم و جنيش نرم افزاري ايجاد شده در اين مراكز علمي تشيع ، اطلاع رساني مطلوب و صحيح داشته باشيم .

وي در ادامه تاسيس اين مركز را گام نخست براي ايجاد يك سايت خبري ويژه اخبار حوزوي اعلام كرد و گفت : در تلاش هستيم با تربيت نيروي متخصص و تدوين شيوه هاي مناسب براي ساماندهي خبري، در زمان مناسب اين سايت را راه اندازي كنيم.