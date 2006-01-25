انگليس از ايران خواست تا پيشنهاد روسيه را بپذيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه مسكو تايمز، جك استراو گفت: ايران بايد براي متوقف كردن برنامه هسته اي خود پيشنهاد روسيه را مبني بر غني سازي اورانيوم در خاك روسيه بپذيرد.



استراو همچنين ابراز اميدواري كرد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي، درباره ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در نشست اضطراري 2تا 3 فوريه تصميم گيري كند.

وزير امور خارجه انگليس گفت : اگر ايران فعاليتهاي غني سازي خود را به حالت تعويق درمي آورد، متحدان اروپايي مذاكرات با ايران را از سر مي گرفتند.

استراو از ايران خواست تا به پيشنهاد ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه با "جديت بيشتري" نگاه كند؛ پوتين به ايران پيشنهاد داده است تا غني سازي اورانيوم در خاك روسيه صورت گيرد و سپس براي استفاده در راكتورهاي اين كشور به ايران بازگردانده شود.

خبرگزاري ايتارتاس به نقل ازغلامرضا انصاري سفير ايران در روسيه روز گذشته اعلام كرد كه ايران منتظر"شفاف سازي " مسكو در اين زمينه است .



اين در حالي است كه سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در ديدار با مهدي صفري معاون وزير امور خارجه ايران در مسكو توصيه كرد تهران موضع ملايم تري در قبال موضوع هسته اي خود اتخاذ كند.