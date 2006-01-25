كتابخانه مجلس شوراي اسلامي در آستانه بحران // نسخ خطي را در لايحه بودجه سال آينده به حساب نياورده اند !





رئيس كتابخانه مجلس در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر در ادامه افزود : شروع ساختمان جديد « كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي » با توجه به بودجه اي كه براي سال 1385 اين مركز در لايحه بودجه دولت پيش بيني شده است نه تنها امكان پذير نيست بلكه اين بودجه حتي كفاف اداره كتابخانه مجلس در سال آينده را هم نمي دهد .

به گزارش مهر ، سازمان مديريت و برنامه ريزي در ابتداي سال 1384 اعلام كرده بوده كه بودجه مورد نياز براي آغاز ساختمان اين كتابخانه را در لايحه بودجه 1385 پيس بيني مي كند .

به گفته ابهري براي آغاز ساختمان جديد كتابخانه مجلس شواري اسلامي نياز به 150 ميليارد ريال اعتبار است كه با توجه به كمبود شديد فضا در اين مركز اگر ساختمان جديد اين كتابخانه از سال آينده آغاز شود بيش از پنج سال ديگربه بهره برداري مي رسد .

سيد محمد علي ابهري با انتقاد از نحوه تنظيم لايحه بودجه سال 1385 دولت گفت : در حالي كه دولت تورم خانگي را 15 درصد در نظر مي گيرد بودجه جاري و تملك دارايي براي كتابخانه مجلس را 3 درصد در نظر گرفته است و اين در حالي است كه هرساله بيش از ده درصد بودجه ما را پرداخت نمي كنند .

وي در باره ميزان كسري بودجه اين كتابخانه از بودجه سال جاري 1384 گفت : هم اكنون كتابخانه مجلس دو ميليارد و 550 ميليون ريال كسري بودجه دارد و اگر بودجه سال 1385 به صورت كامل پرداخت شود هم باز دو ميليارد و 500 ميليون ريال كسري بودجه داريم .

ابهري با اشاره به اثرات كاهش بودجه اين كتابخانه افزود : هم اكنون كتابخانه مجلس براي نگهداري منابع خود با مشكلات جدي مواجه است و به دليل كمبود فضا بسياري از منابع در كارتن ها نگهداري مي شود و از نظر نگهداري از منابع خطي و نشريات هم مشكلات زيادي داريم .

وي درباره تهيه ميكرو فيلم از منابع با ارزش كتابخانه و نسخ منحصر به فرد گفت : بودجه و امكانات كتابخانه مجلس شوراي اسلامي هر ساله كاهش مي يابد و اين در حالي است كه منابع مالي ما براي تهيه ميكروفيلم از نسخ خطي بسيار كم است .

مدير كتابخانه مجلس در مورد تهيه و خريداري كتب خطي در سال 1384 به مهر گفت : در اين مورد در لايحه بودجه سال 1384 770 ميليون تومان در نظر گرفته شده بود كه از اين مبلغ فقط 180 ميليون ريال پرداخت كردند و جالب اين است كه در لايحه بودجه سال 1385 هيچ رقمي در نظر نگرفته است .



به گزارش مهر ، « كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شواري اسلامي » اولين كتابخانه ايراني به سبك مدرن است . " ارباب اردشير كيخسرو " در سال‌ 1287 ط‌رح‌ را به‌ مجلس‌ ارائه‌ كرد و در سال‌ 1304 شمسي ، رسما گشايش‌ يافت‌ .

اين كتابخانه در سال 1384 دو مركز جديد خود يعني كتابخانه ايرانشناسي - شرق شناسي و همچنين كتابخانه نمايندگان مجلس را افتتاح كرد .

نخستين كتابخانه ايران هم اكنون بيش از 100 هزار نسخه خطي و كمياب را نگهداري مي كند و به جز اين نزديك به دوميليون كتاب چاپي و جديد را در خود گنجانده كه بسياري از اين كتابها بدليل كمبود فضا در قفسه هاي بسته نگهداري مي شود و امكان ارائه آنها به مراجعه كنندگان وجود ندارد .