راهيابي حسن رنگرز به مرحله يك چهارم نهايي

به گزارش خبرنگار" مهر" ، ملي پوش وزن 55 كيلو گرم كشتي فرنگي كشورمان توانست با پيروزي در 3 ديدار مقدماتي مسابقات قهرماني جهان ، از جمله پيروزي 4 بر 2 مقابل ييلديز قهرمان كشتي فرنگي جهان در سال 1997 از تركيه ، به عنوان سرگروه به مرحله يك چهارم نهايي مسابقات كشتي قهرماني جهان راه يابد.

دارنده مدال هاي طلا و برنز كشتي جهان امروز با پيتر سيوهيلا از جمهوري چك ديدار خواهد كرد و در صورت پيروزي راهي مرحله نيمه نهايي خواهد شد. رنگرز تنها كشتي گير كشورمان در 4 وزن نخست اين رقابت هاست كه توانسته ضمن كسب سهميه حضور در المپيك آتن از مدعيان قهرماني در سبك وزن باشد.