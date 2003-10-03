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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۵۴

مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان:

راهيابي حسن رنگرز به مرحله يك چهارم نهايي

راهيابي حسن رنگرز به مرحله يك چهارم نهايي

حسن رنگرز با پيروزي مقابل حريفان خود در مرحله مقدماتي چهل و هشتمين دوره مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان به مرحله يك چهارم نهايي اين رقابت ها راه يافت.

به گزارش خبرنگار" مهر" ، ملي پوش وزن 55 كيلو گرم  كشتي فرنگي كشورمان توانست با پيروزي در 3 ديدار مقدماتي مسابقات قهرماني جهان ، از جمله پيروزي 4 بر 2 مقابل ييلديز قهرمان كشتي فرنگي جهان در سال 1997 از تركيه  ، به عنوان سرگروه  به مرحله يك چهارم نهايي مسابقات كشتي قهرماني جهان راه يابد.

دارنده  مدال هاي طلا و برنز كشتي جهان امروز با پيتر سيوهيلا از جمهوري چك ديدار خواهد كرد و در صورت پيروزي راهي مرحله نيمه نهايي خواهد شد. رنگرز تنها كشتي گير كشورمان در 4 وزن نخست اين رقابت هاست كه توانسته ضمن كسب سهميه حضور در المپيك آتن از مدعيان قهرماني در سبك وزن باشد.

 

 

کد مطلب 28203

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