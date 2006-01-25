انتخابات پارلماني فلسطين آغاز شد؛ رقابت شديد فتح و حماس براي كسب132 كرسي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل خبرگزاري فرانسه، مراكز راي گيري انتخابات پارلماني فلسطين ساعت 7 صبح امروز به وقت محلي دركرانه باختري و نوارغزه به روي دهندگان بازشد.

بيش از يك ميليون واجد شرايط راي دادن دركرانه باختري ازجمله قدس شرقي و نوار غزه براي انتخاب 132 نماينده هستند.

اين انتخابات فلسطيني دومين انتخابات فلسطيني از زمان تشكيل حكومت خودگردان فلسطين درسال 1994 است .

اولين انتخابات پارلماني فلسطين در20 ژانويه سال 1996 به موجب توافقنامه اسلو كه به امضاي سازمان آزادي بخش فلسطين با تل آويو در سال 1993 رسيد برگزارشد.

درانتخابات امروز، سه گروه مستقل ها، جنبشهاي حماس و فتح براي كسب 132 كرسي مجلس آتي فلسطين با هم به رقابت خواهند پرداخت.



انتخابات بر اساس سيستم نسبي و اكثريت به طور برابر برگزار مي شود، كه 11 ليست بر اساس سيستم نسبي و 414 نامزد در 16 دايره بر اساس سيستم اكثريت با هم رقابت مي كنند.



نظرسنجي ها از رقابت شديد ميان جنبشهاي فتح و حماس حكايت مي كند، حماس براي اولين بار در انتخابات فلسطين شركت مي كنند.

البته فلسطينيان ساكن قدس شرقي هم در انتخابات امروز مي توانند شركت كنند.