پرداختی های دولت به 400 هزار میلیارد ریال نزدیک شد/ موجودی حساب درآمد عمومی کشور نزد بانک مرکزی اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری"مهر"، مجموع پرداختی های دولت در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش نشان می دهد.

در همین حال، مجموع دریافتی های خزانه داری کل کشور نیز که شامل درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی نیز در نه ماهه اول امسال 415 هزار و 630 میلیارد ریال بوده است.

مجموع دریافتی های خزانه داری در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش یافته است.

این گزارش می افزاید: موجودی حساب درآمد عمومی کشور نزد بانک مرکزی در پایان آذرماه سال جاری به 16هزار و 652 میلیارد ریال رسیده است.

ضمنا حساب تنخواه گردان نمایندگی های خزانه در استان ها در پایان نه ماهه اول امسال مبلغ یک هزار میلیارد ریال در دفاتر اداره کل خزانه موجودی نشان می دهد.