۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۰۳

پنج ديدار تداركاتي براي حريف ايران / مكزيك به مصاف غنا مي رود

تيم ملي فوتبال مكزيك يكي از حريفان تيم ملي كشورمان درمسابقات جام جهاني آلمان، تاكنون پنج بازي تداركاتي را در برنامه اش گنجانده است.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين ديدارتداركاتي راس ساعت 20 در" پيتزاهات پارك" به انجام خواهد رسيد و بليت هاي آن از 50 تا 200 دلارقيمت دارد. تيم فوتبال مكزيك در گروه D رقابت هاي جام جهاني با تيم هاي ايران ، پرتغال و آنگولا همگروه است . غنا نيز در در گروه E با تيم هاي ايتاليا، چك و آمريكا رقابت خواهد كرد.

 مكزيك همچنين امشب طي ديداري تداركاتي در "مانستر پارك" سان فرانسيسكو مقابل نروژ به ميدان خواهد رفت.اين تيم در تاريخ 15 فوريه هم در "كلزيوم" لس آنجلس با كره جنوبي بازي مي كند.

مكزيك پس از اين ديدار ها ، در تاريخ 29 مارس (9 فروردين) در"سولجرفيلد" شيكاگو با پاراگوئه ديدارمي كند و در 12مه (22ارديبهشت) در" پاسادنا " مقابل حريفي به ميدان خواهد رفت كه هنوزنامش مشخص نيست.

مكزيك درنخستين ديدارخود درچارچوب رقابت هاي جام جهاني 2006 آلمان درتاريخ 21 خرداد ماه درنورنبرگ به مصاف ايران مي رود و آخرين بازي اين تيم با تيم پرتغال خواهد بود.

