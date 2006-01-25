نقد فيلم / "به نام پدر" در ساختار و موضوع اشكالات آشكار دارد

محمدتقي فهيم، منتقد فيلم، در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" درباره فيلم "به نام پدر" تازه‌ترين ساخته ابراهيم حاتمي‌كيا گفت: "اين فيلم نتوانست انتظار مخاطبان دايمي حاتمي‌كيا را برآورده كند. با توجه به اين كه فيلمساز در سينما مخاطبان سنتي خودش را دارد و به عنوان فيلمساز آرمانگرا شناخته شده، به همين دليل انتظار همه از او خيلي بالاست. البته اين صحبت متناسب با كارهاي گذشته حاتمي‌كيا است. در واقع اگر فيلم "به نام پدر" را يك فيلمساز ديگر ساخته بود، شايد مي‌توانستيم برخي از مسائل را نديد بگيريم، اما با توجه به توقعي كه از حاتمي‌كيا داريم، مي‌توانيم ادعا كنيم "به نام پدر" در موضوع و ساختار دچار اشكالات آشكار است."

وي در ادامه با اشاره به اينكه فيلم "به نام پدر" حرف تازه‌اي براي مخاطب ندارد، افزود: "غير از مساله معدن، مابقي حرف‌ها در اين فيلم تكرار است. وقتي ما اين فيلم را با آثار گذشته اين كارگردان مقايسه مي‌كنيم، چيزي كه مي‌بينيم فقط تكرار است. در بخش ساختارهم فيلم خوب درنيامده است، چرا كه فيلمنامه قوي نيست. در واقع از پايه خشت‌ها كج نهاده شده و تا ثريا هم كج رفته است. وقتي فيلمنامه ضعيف باشد و حفره‌هاي زيادي در آن وجود داشته باشد، مسلماً داستان براي مخاطب هم روشن نيست."

فهيم خاطرنشان كرد: "شخصيت‌ها، روابط بين آنها و جايگاه‌شان در ساختار قصه مشخص نيست. صحنه‌هاي اضافه در فيلم زياد است. به عنوان نمونه رفتن به تپه شاهد چه ضرورتي دارد؟ اما در كنار اين‌ها سينماي ما از يك معضل اساسي رنج مي‌برد و آن هم رفتن فيلم‌ها به سمت گرفتن اسپانسر است و چون به ناچار بايد از توليدات اين شركت‌ها بهره ببرند، در استفاده صحيح از اين اسپانسرها ناتوان هستند. ما اين موضوع را در فيلم حاتمي‌كيا هم به شكل افراطي مي‌بينيم، حتي احساس مي‌كنيم كه شخصيت اصلي فيلم گوشي همراه شركت اسپانسر است. در مجموع اين استفاده افراطي به بخش درام فيلم هم ضربه زده است."

وي در پايان اشاره كرد: "بازي‌ها در فيلم "به نام پدر" خوب است و فيلم موسيقي مناسبي دارد. در واقع مي‌توان از اين دو عنصر به عنوان امتيازهاي فيلم نام برد، اما در كل "به نام پدر" درنيامده است."