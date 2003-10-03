3 ملي پوش كشتي ايران از دور رقابت ها خارج شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" ، در چهل و هشتمين دوره مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان كه از روز گذشته در سالن پله دو اسپرت شهر كره تي فرانسه آغاز شده است ، نمايندگان كشتي كشورمان در وزن هاي 66 ، 84 و 120 كيلوگرم در دور اول اين رقابت ها حذف شدند.

پرويز زيدوند دارنده عنوان قهرماني آسيا در وزن 66 كيلو گرم با شكست 4 بر 2 مقابل حريفي از قزاقستان در دور اول و عليرغم پيروزي در دور دوم رقابت هاي گروه خود از گردونه رقابت ها حذف شد. زيدوند يكي از اميد هاي تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان محسوب مي شد كه متاسفانه نتوانست به مراحل پاياني مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان راه يابد.

در وزن 84 كيلو گرم نيز بهروز جمشيدي با قبول شكست 6 بر 2 مقابل حريفي از ارمنستان از گردونه رقابت ها خارج شد.

در سنگين وزن نيز عليرضا غريبي عليرغم تمام اميدهايي كه به وي وجود داشت در اولين مسابقه خود متحمل شكست شد ونتوانست از گروه خود بالابيايد. غريبي كشتي اول خود را مقابل حريف بلو روسي و با نتيجه 4 بر 2 واگذار كرد.