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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۲۶

با سفرابدي م . آزاد

كار بازنويسي سفرنامه ناصرخسرو ناتمام ماند

كار بازنويسي سفرنامه ناصرخسرو ناتمام ماند

با درگذشت محمود مشرف تهراني مشهور به " م .آزاد " كار بازنويسي سفرنامه ناصر خسرو دركانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيمه كاره باقي ماند .

به گزارش مهر ؛ " م . آزاد " طي ساليان گذشته به همراه زنده ياد سيروس طاهباز ؛ كتابهايي را براي بچه هاي ايراني فراهم آورده و يكي ازويراستاران و بازنويسان كتاب كودك كانون بود. اما نامش در شناسنامه بسياري از كتابها نيامده است .

از م . آزاد ؛ كتابها و كاست هاي متعددي براي كودكان منتشر شده ، آنچه تاكنون كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از آثار اين شاعر، مترجم و ويراستارمنتشركرده عبارتند از : عمو نوروز، قصه طوقي ، شعرهاي كودكان، سلامت مايه نشاط است، زال و رودابه ، زال و سيمرغ ، خرگوشك بلبله گوش ، زاغي و زيرك و يك حرف و دو حرف .

به گزارش مهر، آخرين كارزنده ياد مشرف تهراني بازنويسي كتاب "سفرنامه ناصر خسرو" بود كه سفرابدي مرگ آن را نيمه كاره گذاشت .  

کد مطلب 282097

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