۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۵۸

افزايش بودجه تئاتر در كميسيون فرهنگي مجلس تصويب شد

كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با افزايش بودجه تئاتر در لايحه بودجه سال آينده موافقت كرد.

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، اين لايحه پس از تصويب كميسيون فرهنگي در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود و در صورت كسب رأي اكثريث، شكل عملي خواهد گرفت.

بودجه تئاتر سال جاري در حدود سه ميليارد تومان است كه شنيده‌ها حكايت از افزايش اين بودجه تا سقف هشت ميليارد تومان دارد. مسئولان مركز هنرهاي نمايشي در تلاشند اين بودجه را تا سقف 9ميليارد تومان (مبلغ پيشنهادي خود به مجلس) افزايش دهند.

منصور پارسايي، رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي، در نشست ماه پيش خود با خبرنگاران متذكر شده بود كه در صورت افزايش بودجه تئاتر تا سقف 9 ميليارد تومان و عملي شدن طرح و برنامه‌هايش، مي‌توان در سال‌هاي آينده شاهد به حقيقت پيوستن آرزوهاي طلايي تئاتر و اتفاقات خوبي در اين حوزه بود.

